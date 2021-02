Eloy Morera reivindica el patrimonio aragonés con una novela sobre el castillo de Mesones de Isuela

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva novela histórica de Eloy Morera, 'El castillo de Mesones. Un camino hacia el interior', trata de reivindicar el patrimonio aragonés e invita a conocer esta fortaleza del siglo XIV ubicada en la localidad zaragozana de Mesones de Isuela, en la Comarca del Aranda.

En la presentación de este libro este viernes en la sala de prensa de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el alcalde de Mesones de Isuela, José Antonio Gómez, ha agradecido al autor del libro esta reivindicación del valor del castillo, que "es tan espectacular como muchos otros que hay en Aragón y no se valora lo suficiente".

A este respecto, Morera ha asegurado que este libro tiene tres objetivos: "dar visibilidad y reconocer el castillo de Mesones, valorar nuestra tierra, Aragón, sus gentes y su patrimonio, y poner en valor a las personas".

Con esta novela pretende reivindicar "uno de los grandes patrimonios de Aragón que es el castillo de Mesones de Isuela", porque se conoce "pero no se reconoce" y "no se ha puesto en su merecido lugar y rango en Aragón, España, en Europa y el mundo, porque castillos como el de Mesones no hay más".

Este castillo "ha sido tratado de forma injusta a veces, igual que la Edad Media, considerada una época oscura, de tinieblas y sombras", frente a las épocas "de luz" de la Antigüedad clásica o el Renacimiento, pero la Edad Media "fue algo más que esa simplificación", ha opinado el autor de la novela.

DIARIO DE UN GUÍA

El libro está basado en la experiencia de Eloy Morera, que trabajó como guía en el verano de 2018 de este castillo propiedad de Los Luna, y que ha servido de inspiración para comenzar su novela. Esta situación también le ha permitido conocer de primera mano la historia de esta fortaleza, su pueblo y sus vecinos.

"Es impresionante la cantidad de conocimientos que tienen los vecinos de Mesones y son quienes se han encargado de mantenerlo con vida", ha subrayado.

'El castillo de Mesones. Un camino hacia el interior' "no es una tesis sobre el castillo, es un diario", ha asegurado Eloy Morera, al tiempo que ha explicado que su historia la protagoniza el guía de esta fortaleza feudal llamado Bernardo, que intentará responder a múltiples incógnitas y preguntas que le sugiere este lugar, tras una serie de misteriosos sucesos y encuentros en el propio castillo.

PATRIMONIO ARAGONÉS

Más allá de la historia fantástica que se relata en este libro, el autor quiere generar una reacción en el lector y lograr que este valore y mire con mayor sensibilidad el patrimonio de los pueblos de Aragón.

"Los castillos son como las personas, son cápsulas de tiempo llenos de preguntas. Por eso, hay que ir al castillo de Mesones, visitar su interior y las personas debemos hacer lo mismo, hay que mirar más allá de la apariencia exterior. Se trata de realizar un viaje y pasar tiempo intentando responder a cuestiones básicas como de dónde venimos, adónde vamos", ha considerado Eloy Morera.

Para el escritor, este lugar es "idóneo" para "pensar, reflexionar y mirarse" y con su novela espera que "la gente quiera visitar el castillo y entrar por sus puertas y salir para sacar sus propias conclusiones".

ELOY MORERA

Eloy Morera (Zaragoza, 1991) es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, trabaja realizando actividades didácticas para escuelas e institutos, con el fin de acercar el patrimonio aragonés a los estudiantes.

Tras ser guía en la villa de Luna y realizar una excavación en el castillo de Obano, publica 'Júnez y Casta', novela histórica ambientada en el Aragón medieval. Con su última obra, 'Cutanda', ha ganado el I Premio de Novela Histórica Ciudad de Calatayud.

VISITAS GUIADAS

Para dar a conocer la historia del castillo de Mesones de Isuela, la Comarca del Aranda pone a disposición de los turistas visitas guiadas los sábados, domingos y festivos de las 10.30 a las 14.30 horas, en horario invernal. En verano, a partir del 1 de julio y durante todo agosto, las visitas se realizan de martes a domingo, de 9.30 a 14.00 y d 17.30 a 20.30 horas.