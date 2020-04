Las empresas que reanudan su actividad, preocupadas por lograr suficientes EPI para sus trabajadores

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez, ha asegurado que la mayor preocupación de las empresas de trabajos no esenciales que han retomado este lunes la actividad ha sido lograr equipos de protección individuales suficientes para sus empleados que ayuden a evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

"Todas están cumpliendo con lo decretado, pero están preocupadas por la escasez de material a medio plazo, sobre todo las pymes", ha señalado Sánchez en declaraciones a Europa Press. Así, ha remarcado que la mayoría de las consultas que reciben en la Cámara por parte de las empresas son para buscar proveedores de EPI o mascarillas.

De esta forma, las empresas han mostrado su disposición a asumir el coste de los equipos de protección para garantizar la seguridad de sus trabajadores, nos han pedido proveedores y en ningún caso nos han preguntado por el coste. No obstante, desde la Cámara de Comercio han indicado que es la administración pública la que debe proveer de estos materiales, al ser un problema de salud pública.

Esta incorporación de la actividad no esencial no ha sido "tan problemática" como "el primer cierre" y se han podido incorporar los trabajadores de incluso algunas empresas de la construcción. "Lo que está pasando es que no se está trabajando al cien por cien, para cumplir escrupulosamente con todos los criterios sanitarios", ha señalado.

El director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza ha mostrado su preocupación por la salida de esta crisis económica, sobre todo para el sector del comercio y de la hostelería. "Si salimos de está situación rápido y en 'V' no habrá problemas, pero si esto se alarga mucho va a afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas", ha opinado.

En este contexto, ha insistido en la importancia de que se agilice el papeleo para que las empresas puedan acceder a las líneas ICO. "Tiene que fluir con rapidez, las grandes compañías no tienen problemas porque tienen un departamento que se dedica al papeleo, pero las pymes necesitan facilidad y rapidez", ha insistido.

TURISMO

Respecto a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recomienda a los ciudadanos esperar y no reservar las vacaciones de verano, José Miguel Sánchez ha opinado que sería más acertado trabajar en mecanismos que aseguren las devoluciones de dinero en caso de que el coronavirus no les permita disfrutar de sus reservas.

Así, ha lamentado que este tipo de declaraciones solo perjudican todavía más al sector turístico, uno de los grandes afectados por esta crisis sanitaria y económica. "Estas declaraciones ahora me parecen un poco precipitadas". En este punto, ha reclamado a Europa que se preocupe por "ser más solidarios con países como España e Italia".