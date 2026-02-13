Endesa invierte este invierno 4,5 millones en mejorar la red aragonesa ante fenómenos climáticos extremos. - ENDESA

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado en Aragón un presupuesto de 4,5 millones de euros para el refuerzo y mantenimiento de la red de distribución dentro de la Campaña de Invierno, con el objetivo de hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos climatológicos extremos tienen en la red eléctrica.

En el conjunto de territorios donde opera Endesa ha destinado a esta campaña un total de 35,5 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior, ha informado la compañía.

El objetivo de este plan es minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando estas se producen.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los efectos del cambio climático afectan cada vez más a las redes de distribución eléctrica. Buena parte de las infraestructuras eléctricas y de los más de 30.000 kilómetros de red de distribución gestionados por Endesa en Aragón están expuestos a inundaciones, fuertes vientos, rayos, heladas o nevadas.

Para hacer frente a estos fenómenos cada vez más frecuentes y violentos, la empresa eléctrica ha reforzado y digitalizado la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para responder a las incidencias.

Este año e-distribución ha revisado cerca de 5.000 kilómetros de líneas de media y alta tensión y ha realizado 3.500 inspecciones en subestaciones y centros de distribución.

Estas labores se han realizado en diferentes puntos de Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria, un territorio cercano a los 50.000 km2 en el que gestiona la red de distribución.

Para estas inspecciones se utilizan drones y helicópteros, equipados con tecnología LIDAR, que permite crear mapas en 3D de las redes y todo lo que las rodea.

Este mapa tridimensional se utiliza también en las labores de tala y poda de la masa forestal cercana a las líneas aéreas, ya que permite comprobar si la distancia entre la vegetación y la línea es la adecuada. En esta campaña de invierno se han realizado labores de tala y poda a lo largo de 5.440 kilómetros de líneas.

VIENTOS FUERTES O NIEVE

Los vientos fuertes que acompañan las borrascas pueden derribar apoyos y tendidos eléctricos o provocar la caída de árboles y ramas sobre los cables, dejando a los clientes sin suministro. Por eso, la tala y poda selectiva es una labor imprescindible para prevenir incidencias.

Otro de los elementos de riesgo para las redes es la acumulación de nieve en las líneas, especialmente cuando se registra alta humedad, la conocida como "nieve húmeda", que puede causar rotura de líneas eléctricas o incluso la caída de torres.

La nieve húmeda es un efecto meteorológico excepcional, nieve con un alto contenido de agua líquida que está cerca del punto de congelación; esto provoca la adhesión de la nieve a los elementos eléctricos --líneas aéreas, aisladores, seccionadores--.

El incremento sustancial tanto del peso --pesa más que la nieve 'seca'-- que los postes tienen que soportar, como el impacto que los vientos producen sobre estas líneas eléctricas, pueden provocar el colapso de las infraestructuras y obligan a rehacer gran parte de las instalaciones.

Por este motivo, si se anticipa que se van a dar las condiciones climatológicas adversas que provocan esta acumulación de "nieve húmeda", se desplazan brigadas a las instalaciones para intentar evitar que la nieve quede adherida y provoque graves consecuencias.

También se realizan actividades preventivas, mediante instalación de elementos en las líneas que pueden dificultar la adhesión o con "aperturas instantáneas de corta duración" de las líneas para provocar un efecto oscilatorio en las catenarias que arrojen a tierra la nieve adherida.

RESPUESTA A EMERGENCIAS

La prevención es uno de los pilares de la estrategia de e-distribución para reducir el impacto de temporales sobre el suministro y restablecer el servicio con rapidez cuando se producen incidencias.

Las medidas de prevención se aplican desde el diseño y construcción de las infraestructuras para hacerlas más resilientes ante los eventos climáticos extremos y continúan con las labores constantes de mantenimiento e inspección.

Las acciones de preparación incluyen el uso de modelos predictivos de eventos meteorológicos y las medidas para vigilar la red y anticiparse a posibles interrupciones del suministro. Una vez se confirma la llegada de un fenómeno meteorológico extremo, se organiza la respuesta.

El centro de control de la red de distribución de Endesa, el cerebro que controla la red las 24 horas del día y los 365 días del año, cuenta con sistemas automáticos de gestión que permiten actuar directamente en remoto para resolver las incidencias de forma mucho más rápida.

Esta capacidad de actuar a distancia para reconfigurar rutas eléctricas alternativas y reponer el suministro es posible gracias a la creciente digitalización de la red de e-distribución.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Los sensores aportan datos que permiten saber lo que está pasando en diferentes puntos de la red, y los telemandos reducen de forma drástica los tiempos de reposición de suministro al permitir actuar en remoto.

No obstante, no siempre es posible solucionar las incidencias desde el centro de control. En algunos casos, es necesario desplazar a técnicos de mantenimiento a la zona para realizar las reparaciones, que trabajan coordinados con los servicios de emergencia.

En los lugares donde se prevé una mayor duración de las reparaciones, por la magnitud de los daños o las dificultades de acceso, se instalan grupos electrógenos para devolver el suministro.

En caso de incidencia grave, la prioridad es siempre restablecer y asegurar el servicio a clientes que, por su actividad, son especialmente sensibles: hospitales, servicios de emergencias, personas electrodependientes, policía o suministros de agua.

Con esta inversión y el despliegue de tecnología avanzada, Endesa refuerza la resiliencia de su red de distribución. La combinación de mantenimiento preventivo, digitalización y respuesta coordinada, permite anticiparse a los episodios meteorológicos más severos y recuperar el servicio en menos tiempo, colaborando estrechamente con administraciones y servicios de emergencia para proteger a los colectivos más sensibles.