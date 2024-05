"España puede reducir sus costes energéticos en más del 60% gracias a la electrificación", asegura Jacobson

El profesor de la Universidad de Stanford ha participado en el Foro Sella celebrado en la localidad de Villanueva de Gállego ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Stanford Mark Z. Jacobson, afirmó en Foro Sella 2024, recientemente celebrado en Villanueva de Gállego (Zaragoza), que España tiene un "futuro prometedor" para alcanzar la transición energética hacia un sistema completamente electrificado.

Jacobson dio a conocer algunas de las conclusiones del estudio 'Low-cost solutions to global warming, air pollution, and energy insecurity for 145 countries' que analiza de los planes de transición hacia energías cien por cien renovables para 145 países, entre los que se encuentra España. Estos planes implican la transición energética de todos los sectores productivos.

Según indica, "no hay ninguna desventaja en la transición energética". Por lo que respecta a España, el estudio 'A Solution to Global Warming, Air Pollution, and Energy Insecurity for Spain' señala que el plan hacia las energías cien por cien renovables estaría compuesto fundamentalmente por energía eólica (sobre 43% en tierra y el 19% marina) y el resto se repartiría básicamente entre fotovoltaica (sobre un 30%) e hidroeléctrica (7%).

Jacobson considera que los costes energéticos "disminuirían" gracias a la transición, sin embargo, el "coste de capital inicial de esta transición sería de unos 300.000 millones de dólares". El ahorro anual estimado sería de unos 10.000 millones de dólares, por lo que "el tiempo de recuperación de los costes asociados a la energía en esta transición sería de unos cuatro años", apostilla.

VENTAJAS ENERGÉTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

Para el experto de Stanford, la electrificación tiene ventajas de eficiencia energética, además de económicas y sociales. "Cuando se analizan todos los ahorros de electricidad, en comparación con las energías de combustión, y se tiene en cuenta además la eliminación de la energía necesaria para extraer, transportar y refinar combustibles fósiles y uranio, conseguimos una reducción del 58% de las necesidades energéticas en España, lo que daría como resultado una reducción de costes anuales de alrededor del 64%".

Respecto a las ventajas sanitarias, "en España fallecen unas 8.600 personas por contaminación del aire cada año, y esos fallecimientos se eliminarían por la electrificación. Añadiendo el ahorro de los costes sanitarios y climáticos al de la de energía en sí misma, el tiempo de recuperación es de menos de un año en términos de costo social".

Desde la perspectiva del empleo, Jacobson añade que avanzando hacia a las energías renovables, España crearía 240.000 puestos de trabajo más de los que se perderían en el proceso, "a largo plazo y a tiempo completo". Y respecto al uso del suelo, aclara que "sería del orden del 0,84% del espacio de la superficie de España para la energía eólica y solar, principalmente en tierra". "Así que, en realidad, no hay ninguna desventaja en tal transición", asegura.

COMBINACIÓN DE RENOVABLES

Para solucionar los problemas de disponibilidad energética a través de renovables, cuya generación es intermitente, Jacobson apunta a una combinación entre energía solar y eólica. "Cuando el sol no brilla durante el día suele hacer viento y viceversa. Y cuando no hace viento durante el día, el sol suele brillar", explica.

Por ello, apuesta por la interconexión de energía eólica y solar y el uso de baterías de almacenamiento para mantener un suministro continuo de energías renovables.

La clave para una transición exitosa pasa por centrarse en las tecnologías que funcionan y no perder la perspectiva, "tecnologías que ya está funcionando y que sabemos que son limpias, renovables, sostenibles y que se pueden implementar rápidamente con costes bajos", detalla Jacobson.

En este sentido, apunta a los avances en California y Aragón. "Durante los últimos 46 días consecutivos, la red principal de California ha estado generando más del 100% de su demanda sólo con energía eólica, hidráulica y solar. Y, de hecho, ha subido hasta el 160% en un día, y por encima del 150% en varios días", destaca.

En cuanto a Aragón, "ya está desempeñando un papel muy importante en la transición a las energías renovables. Como dijo el ministro de Industria, Jordi Hereu, más del 80% de la generación de energía en la región ya proviene de la energía eólica y solar, y esta cifra puede llegar hasta el cien por cien en la generación de energía eléctrica".

Si se realiza la transición energética de todos los sectores productivos, "se necesitará más electricidad, y Aragón definitivamente puede proporcionarla con una combinación de energía solar y eólica", dice

