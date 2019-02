Etopia formará parte del Laboratorio Europeo de Arte e Inteligencia Artificial durante los próximos tres años

Publicado 02/02/2019 17:01:32 CET

Etopia Centro de Arte y Tecnología, a través de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, formará parte durante los próximos tres años del Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial. Se trata de un consorcio internacional que busca acercar los temas científicos y tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial a la ciudadanía para contribuir a una sociedad crítica y reflexiva.

El proyecto, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea, se centrará en aspectos que van más allá del horizonte tecnológico y económico para analizar los aspectos culturales, psicológicos, filosóficos y espirituales de la irrupción de las inteligencias artificiales en nuestra cotidianidad.

Así, desde la perspectiva de trece grandes operadores culturales de Europa, de los que la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y LABoral Centro de Arte de Gijón son los dos socios españoles, el Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial centra las visiones, las expectativas y los temores que asociamos a la concepción de la inteligencia artificial del futuro.

Junto a los centros españoles, este consorcio está compuesto por grandes operadores culturales europeos como son: Ars Electronica (Austria), Center for the promotion of science (Serbia), Kapelica Gallery (Eslovenia), Science Gallery (Irlanda), Onassis Cultural Center (Grecia), Clickfestival organizado por Culturyard (Dinamarca), GLUON proyecto dependiente del centro BOZAR (Bélgica), Waag Society (Holanda), L'Atelier Art Science (Francia) y el Festival SOU (Alemania).

ACTIVIDADES

Gracias al Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial se pondrá en marcha un intenso programa internacional de actividades en forma de exposiciones, talleres, conferencias, charlas, actuaciones, conciertos, y residencias artísticas que fomentará el trabajo interdisciplinario, la movilidad transnacional y el intercambio cultural.

Dentro de esta programación, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento desarrollará durante este año una línea de trabajo orientada a la comprensión de las inteligencias artificiales y sus implicaciones sociales y éticas, con actividades como talleres para todos los públicos, una escuela de verano universitaria o una exposición divulgativa que pretende dar a conocer el funcionamiento de las inteligencias artificiales diseñadas para la captación, gestión y tratamiento de datos.

Por su parte, LABoral Centro de Arte abrirá al público una exposición sobre Inteligencia Artificial en el segundo semestre de 2019, que irá acompañada de un programa de divulgación que cuenta con el asesoramiento y colaboración del Machine Learning Group de la Universidad de Oviedo.

Entre las primeras acciones del Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial figura la convocatoria internacional, que permanecerá abierta hasta el 17 de febrero, de una residencia de investigación y producción para artistas que se centrará en el ámbito específico de la 'Neurociencia e Inteligencia Artificial'. La residencia se realizará en el Muntref Centro de Arte y Ciencia (Museo de la Universidad Nacional Tres de Febrero) con sede en Buenos Aires y en el Futurelab del Ars Electronica Center de Linz (Austria).