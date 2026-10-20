Las exportaciones aragonesas crecen un 3,9% hasta agosto, siete décimas por encima de la media nacional

Las exportaciones aragonesas crecen un 3,9% hasta agosto, siete décimas por encima de la media de toda España. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Aragón han aumentado un 3,9% interanual entre enero y agosto de 2026, un crecimiento superior al 3,2% registrado en el conjunto de España. Las importaciones aragonesas, por su parte, se han reducido un 14,2%, frente al incremento del 6,5% contabilizado en el ámbito nacional. Esta evolución ha permitido que la Comunidad mantenga un saldo comercial positivo de 147,4 millones de euros hasta agosto.

En el conjunto de España, por el contrario, el déficit comercial acumulado se ha elevado a 45.818,2 millones de euros. La tasa de cobertura aragonesa se ha situado en el 101,4%, claramente por encima del 85,2% nacional. Los datos reflejan, de este modo, una evolución favorable del comercio exterior aragonés en el acumulado del ejercicio, tanto por el crecimiento de las ventas internacionales como por el mantenimiento de una balanza comercial positiva y una tasa de cobertura superior al 100%.

EVOLUCIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO

En el análisis mensual, las exportaciones aragonesas alcanzaron en agosto los 954,2 millones de euros, un 3,3% menos que en el mismo mes de 2025. En el conjunto de España, las ventas al exterior aumentaron un 13,3% interanual, hasta los 27.594,9 millones de euros.

Por su parte, las importaciones de Aragón se situaron en 1.028 millones de euros, tras reducirse un 17,4% interanual, mientras que en el conjunto nacional crecieron un 16,7%. El saldo comercial aragonés del mes fue negativo en 73,9 millones de euros, frente al déficit de 7.813,1 millones registrado en España.

La tasa de cobertura mensual se situó en el 92,8% en Aragón, casi quince puntos por encima del 77,9% del conjunto nacional, lo que refleja una posición relativa más favorable de la Comunidad.

POR SECTORES

Alimentación, bebidas y tabaco ha encabezado las exportaciones aragonesas en agosto, con ventas por valor de 266,3 millones de euros, equivalentes al 27,9% del total.

A continuación se han situado los bienes de equipo, con 166,3 millones y el 17,4%, y el sector del automóvil, con 136,4 millones y el 14,3%. En conjunto, estos tres sectores han concentrado el 59,6% de las exportaciones de Aragón durante el mes.

En cuanto a las importaciones, los bienes de equipo han ocupado la primera posición, con 353,3 millones de euros y el 34,4% del total. Les han seguido las manufacturas de consumo, con 290,3 millones y el 28,2%, y los productos químicos, con 110 millones de euros y el 10,7%.