Las fiestas del Pilar rozan 2,5 millones de participaciones tras un viernes multitudinario en Valdespartera

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita a Río y Juego. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Pilar 2026 han cerrado el viernes con 192.929 participaciones registradas en las diferentes actividades festivas, siendo el Recinto Ferial de Valdespartera el principal punto de encuentro. Con estos datos, la participación acumulada asciende a 2.498.550, rozando ya los dos millones y medio de participaciones a falta de las dos últimas jornadas.

El Recinto Ferial de Valdespartera ha sido el principal punto de encuentro del viernes, con 74.000 visitantes, mientras que Espacio Zity ha congregado a 30.000 personas en una noche protagonizada por el Festival Electrolatino y el tributo a Héroes del Silencio, según el balance provisional de la jornada.

La actividad se ha completado con las 2.527 personas que han asistido a la Oktoberfest de la Feria de la Cerveza y los 300 espectadores del III Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Las artes escénicas en la calle han vuelto a demostrar su capacidad de convocatoria.

El ciclo Paseo Escena ha reunido a 8.000 personas en el paseo de la Independencia, con la propuesta L'oisoh et le chamoh, de la compañía Paris Bénarès, y la actuación de Taus y DJ Torras.

Por su parte, el festival ZGamer, dedicado a los videojuegos, el ocio digital, los juegos de mesa y los creadores de contenido, ha reunido a 1.655 jóvenes en la Sala Multiusos del Auditorio dentro de la programación del Pilar Joven.

Los diferentes escenarios musicales de la ciudad han vuelto a registrar una importante participación. Así, en la plaza del Pilar, LOS40 Independance ha congregado a 10.900 personas en el escenario Ámbar Fuente de Goya, mientras que el concierto de Celtian y Umbra ha reunido a 3.000 espectadores en la Estación del Norte.

El escenario De Raíz de la plaza de Miguel Salamero que se inauguró ayer ha sumado otras 2.700 personas con las actuaciones de Biella Nuei y Ester Vallejo, mientras que Shabaka y Premier Pigs han reunido a 1.000 asistentes en el Jardín de Invierno.

En cuanto a la música tradicional aragonesa, también ha tenido también una destacada presencia. El escenario de la Fuente de la Hispanidad ha registrado 2.820 espectadores en las actuaciones de Estampa Baturra, Blasón Aragonés y Zierzo, dentro de la programación de Denominación de Origen.

MÁS DE 17.000 PARTICIPANTES EN LA PROGRAMACIÓN INFANTIL

La programación dirigida a las familias ha sido otro de los grandes atractivos de la jornada, con un total de 17.163 participantes. Río y Juego, el espacio infantil situado en el Frente Fluvial de la Expo, ha vuelto a ser una de las propuestas más concurridas de las fiestas, con 10.100 asistentes durante la tarde del viernes.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos ha congregado a otras 6.000 personas en Puerto Venecia, confirmando el protagonismo de una de las tradiciones más queridas por el público familiar.

La oferta infantil se ha completado con La Barraca de los Títeres, que ha reunido a 593 espectadores en la calle Moret, y con las actividades desarrolladas en los barrios de El Picarral y Torrero. Mientras, la programación del Pilar en los Barrios ha sumado, además, 1.118 participantes en Parque Goya y Rosales del Canal.

Las Food Trucks del Parque de San Pablo han sumado 17.000 visitas y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha recibido otras 6.000, consolidando la buena acogida de estas propuestas de ocio y gastronomía en diferentes espacios de la ciudad.

Las artes escénicas en los teatros han anotado 1.997 espectadores; el Teatro Principal ha reunido a 944 personas con Houdini. Un musical mágico; el Teatro de las Esquinas, a 808; el Teatro del Mercado, a 204 con Comisaría en Fiestas; y el Teatro Arbolé, a 41 con Blanco y en botella.

TURISMO

Las Oficinas Municipales de Turismo han atendido durante el viernes 510 consultas, de las que el 64% han correspondido a visitantes españoles y el 36% a extranjeros.

Entre los visitantes nacionales que han realizado consultas, Aragón ha representado el 55%, seguido de Cataluña (11%), Comunidad de Madrid (9%) y Andalucía (7%). En cuanto a los internacionales, Francia ha encabezado las consultas con un 31%, seguida de Italia (16%) y Estados Unidos (12%).

BALANCE SANITARIO Y ESPACIOS SEGUROS

Cruz Roja ha realizado durante el viernes 13 asistencias sanitarias hasta las 22.00 horas, de las cuales tres han requerido traslado a un centro hospitalario. Las intervenciones han correspondido a ocho traumatismos, cuatro patologías neurológicas y una intoxicación.

Por su parte, los Espacios Seguros han realizado 2.094 atenciones de sensibilización e información, sin registrarse atenciones por violencia sexual en el balance facilitado para la jornada.

PROGRAMACIÓN DE HOY

Además, las fiestas del Pilar afrontan este sábado 17 de octubre su penúltima jornada con una programación que volverá a combinar grandes conciertos, espectáculos de calle y actividades familiares.

El paseo de la Independencia volverá a convertirse en escenario de las artes escénicas al aire libre con Flama Viva, el espectáculo itinerante de la compañía valenciana Spinish Circo, a las 20.30 horas.

Uno de los principales atractivos será el concierto de Malú, a las 21.00 horas, en el escenario Ámbar Fuente de Goya de la plaza del Pilar, dentro de la programación presentada por Cadena 100.

A las 21.00 horas, el Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta recibirá las actuaciones de Cervatana y Béla Sándor.