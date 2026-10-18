Las fiestas del Pilar de Zaragoza 2026 rozan los 3 millones de participantes

Uno de los escenarios de las fiestas del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance provisional de las fiestas del Pilar 2026 recoge 2.918.700 asistencias a las actividades programadas, frente a los 2.686.719 registros comunicados en el mismo momento del balance de 2025, lo que supone un 8,63% más de asistencias.

La cifra supera también en un 2,22% a las 2.855.276 contabilizadas al cierre de 2025, lo que supone un incremento de 63.424 asistencias, y todavía podrá incrementarse con los datos pendientes de la última jornada.

Las precipitaciones están condicionando el desarrollo de la última jornada de las Fiestas del Pilar y han obligado a modificar parte de la programación prevista. En cuanto al espectáculo de fuegos artificiales previsto para esta noche, por el momento se mantiene su celebración.

MÁS DE 2,6 MILLONES DE ENTRADAS

Zaragoza ha vuelto a convertirse en un gran escenario festivo y el 12 de octubre volvió a ser la jornada de mayor participación, con 743.861 asistencias registradas. Los días 10, 11 y 12 concentraron más de 1,5 millones de asistencias.

La plaza del Pilar ha sido epicentro de las celebraciones y uno de los espacios con mayor concentración de público durante estos días y se han contabilizado 2.647.500 entradas, lo que representa un total de 5.113.324 pasos registrados durante el periodo analizado.

Asimismo, la Ofrenda de Flores ha vuelto a situarse como el gran símbolo de identidad colectiva y participación ciudadana, con un total de 134.116 oferentes participaron este año en la celebración, frente a los 120.000 de 2025, lo que supone un incremento del 11,8%.

A los participantes se sumaron 410.414 personas de público, alcanzando un total de 544.530 registros de asistencia entre oferentes y espectadores.

Los actos tradicionales han reunido en conjunto a 984.957 personas, sumando el Pregón, la Ofrenda de Flores, la Ofrenda de Frutos, el Rosario de Cristal y otras celebraciones populares. La Ofrenda de Frutos ha contado con 3.700 oferentes y 116.000 espectadores, mientras que el Rosario de Cristal ha registrado 8.827 participantes y 55.000 personas de público.

DIVERSOS ESCENARIOS

Los grandes recintos y conciertos acumulan 901.719 asistencias, con especial protagonismo de Valdespartera y de los grandes espacios musicales.

El Recinto Ferial ha registrado 494.400 asistencias, mientras que el Espacio Zity ha congregado a 219.000 personas. Los conciertos celebrados en el Pabellón Príncipe Felipe han reunido a 26.845 espectadores, frente a los 22.568 del año pasado, lo que supone un incremento de casi el 19%.

Los espectáculos taurinos celebrados en la Plaza de Toros de La Misericordia han reunido a 102.351 espectadores durante las fiestas. También las propuestas gastronómicas y comerciales han registrado una notable respuesta. Los Food Trucks del Parque de San Pablo han alcanzado las 224.040 asistencias, superando las cifras de 2025, mientras que la Feria de la Cerveza ha contabilizado 26.592.

Por su parte, el novedoso Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha reunido a 62.000 personas, y la Feria de Artesanos Agroalimentarios de la plaza de los Sitios ha alcanzado las 105.600 asistencias acumuladas.

MÚSICA

La música ha vuelto a ser uno de los grandes atractivos de las Fiestas del Pilar, con una oferta diversa que ha reunido a artistas de distintos estilos y generaciones. Los conciertos celebrados en el Escenario Ambar Fuente de Goya, en la plaza del Pilar, han registrado 158.800 espectadores, mientras que el escenario de Estación del Norte ha alcanzado las 40.100 asistencias. Este último espacio supera ampliamente los 29.700 espectadores contabilizados en 2025, con un crecimiento del 35%.

También destaca la evolución del Jardín de Invierno, que ha reunido a 13.800 personas, frente a las 9.900 del año pasado, lo que supone un incremento del 39,4%.

El Escenario de la Raíz, situado en la plaza Salamero, ha contabilizado 4.000 asistencias, incorporándose a la oferta musical desarrollada en distintos espacios del centro urbano.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

Las actividades infantiles han vuelto a ocupar un lugar destacado dentro de las Fiestas del Pilar, con 269.264 asistencias acumuladas a las propuestas dirigidas a los más pequeños y sus familias.

Río y Juego, que ha sido objeto de una importante renovación, ha sido uno de los espacios con mayor crecimiento y ha alcanzado los 171.940 participantes, frente a los 130.000 registrados en 2025, lo que representa un incremento del 32,3%.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos ha sumado 52.000 registros, mientras que el Parque de las Marionetas ha reunido a 19.300 personas. Los tradicionales Tragachicos y León Garganchón han contabilizado 7.076 y 8.605 participantes, respectivamente, y la Barraca de los Títeres ha registrado 5.859.

En cuanto a la programación de artes escénicas al aire libre, ha registrado 16.870 asistencias, con especial protagonismo de las propuestas desarrolladas en el paseo de la Independencia y otros espacios de la ciudad. Paseo Escena ha reunido a 10.150 espectadores, reforzando la presencia de las artes escénicas en el espacio público y su integración en la programación festiva.

Los teatros han contabilizado 14.125 espectadores, de los que 5.316 corresponden a las Esquinas, mientras que los museos y salas de exposiciones han alcanzado las 34.473 visitas, superando los 27.423 registros de 2025, lo que representa un incremento del 25,7%. La programación en centros cívicos y espacios educativos ha reunido a 7.706 personas y las actividades descentralizadas en todos los barrios suman 7.310 asistencias.

Las propuestas dirigidas al público joven han registrado 7.350 asistentes, con especial protagonismo de ZGamer, que ha reunido a 6.126 participantes, y de la Fiesta Viral Light, con 1.224. TURISMO

Las Oficinas Municipales de Turismo han atendido 12.555 consultas entre el 9 y el 17 de octubre. Del total, 10.923 consultas correspondieron a visitantes españoles, un 87%, mientras que las 1.632 restantes, el 13%, fueron realizadas por visitantes extranjeros.

En la jornada del sábado 17 de octubre se atendieron 718 consultas, de las que 535 correspondieron a españoles y 183 a extranjeros. Entre las procedencias internacionales más destacadas de esta jornada figuran Francia, con un 17% de las consultas de extranjeros, seguida de Estados Unidos y Reino Unido, ambos con un 10%.

La estancia media declarada por los visitantes atendidos fue de entre dos y tres días, con especial interés por el patrimonio monumental y cultural de la ciudad y por la programación de las Fiestas del Pilar. Durante el periodo festivo, las Oficinas Municipales de Turismo han repartido además 2.984 programas oficiales.

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y ACCESIBILIDAD

Cruz Roja ha realizado 413 asistencias sanitarias durante las fiestas, según los registros de su Centro Provincial de Coordinación. Por su parte, los Espacios Seguros han contabilizado 11.156 atenciones de sensibilización e información, reforzando la presencia de recursos preventivos durante los días festivos.

El Punto de Accesibilidad instalado en la Plaza del Pilar ha atendido a 200 personas, contribuyendo a facilitar el acceso y la participación en los actos festivos de personas con necesidades específicas de accesibilidad.

Según los datos provisionales hasta el jueves 15 de octubre, las brigadas especiales de limpieza han recogido cerca de 194.000 kilos de residuos, que se suman a la recogida habitual, que han sido 3.812.000 kilos. Destacan los incrementos registrados en las jornadas del 12, 13 y 14 de octubre respecto a las mismas fechas del año anterior.

Por su parte, el transporte público también ha experimentado un aumento de viajeros, con 2.369.715 usuarios en la red de autobús urbano y 927.181 usos del tranvía entre el 9 y el 15 de octubre, cifras superiores a las registradas en los siete primeros días de las fiestas de 2025.