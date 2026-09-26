La formación de los agentes de Policía Local de Zaragoza que conformarán la Unidad VioGén comenzará en noviembre

Archivo - Coche de la Policía Local de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La formación de los agentes de la Policía Local de Zaragoza que van a conformar la Unidad de VioGén --Égida-- ya tiene fecha en el calendario y se desarrollará a lo largo de la primera quincena de noviembre.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha explicado que el inicio coincide con la finalización del proceso de selección y nueve meses después de la firma del convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Serán varias sesiones impartidas tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos tienen ámbito de actuación en la ciudad de Zaragoza", ha aclarado Beltrán.

La Unidad de la Policía Local asumirá el 30% de los casos de riesgo bajo de protección a víctimas. "Podemos decir que en la capital se encuentran, aproximadamente, la mitad de las 2.500 mujeres que en Aragón tienen algún tipo de medida de protección por violencia machista", ha precisado.

"Esta cooperación y coordinación entre efectivos es fundamental para lograr una mayor eficacia en la seguridad y respuesta a las víctimas. De esta manera, se refuerzan y amplían los recursos específicos contra este tipo de violencia, que en lo que va de año ha matado ya a 38 mujeres en España", ha expresado el delegado del Gobierno en Aragón.