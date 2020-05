Fundación Ibercaja lanza un programa de mentoring sobre la COVID-19 para empresas y profesionales

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha lanzado un programa de mentoring personalizado para profesionales y empresas que se compone de ocho webminars --que se impartirán en cuatro semanas--, y que tienen como objetivo ofrecer un entrenamiento debido a los efectos de la pandemia COVID-19 para atender a los cambios que sean necesarios en las empresas.

Según han informado los organizadores, este proyecto forma parte de las actividades del Campus Ibercaja Desarrollo Empresarial y será conducido por la socia Fundadora de AV Asesores, Ana Hernández Serena.

El programa comenzará el próximo martes, 12 de mayo, con una sesión gratuita de presentación en la que se ofrecerán las claves para empezar a aplicar las medidas necesarias para afrontar y aplicar los cambios en tiempos de crisis y pasar a la acción.

Los días 19, 21, 26 y 28 de mayo y 2, 4, 9 y 11 de junio, de 16.00 a 18.00 horas se desarrollarán los webinars en los que se abordarán diferentes aspectos bajo los epígrafes 'Saber a dónde vas y qué quieres', 'Atreverse', 'Definir lo que de verdad importa', 'Encontrando la motivación', 'Modificando nuestro entorno', 'Crear hábitos para ejecutar el cambio', 'Superar los obstáculos' y 'Seguir adelante con el cambio'.

La actividad se completará con retos diarios que se reciben a lo largo del mes de formación --al menos 20 cuestiones--, y el seguimiento grupal. El proyecto se ajusta a la formación 'learning by doing', con el objetivo de fomentar que las competencias no se enseñan sino que se entrenan a través de dinámicas y 'role playing'.

En los webinars se combinan las explicaciones, la realización de dinámicas y la resolución de dudas, con el objetivo de que sean experienciales y tienen aplicación de manera directa al día a día.

Además, los retos diarios permiten mantener la conexión entre las sesiones, romper con determinados hábitos, eliminar barreras e ir dejando espacio para los nuevos hábitos necesarios para pasar a la acción. El seguimiento de los mismos combina la fuerza del trabajo individual, con el apoyo grupal que se genera en estas formaciones.

La socia Fundadora de AV Asesores, Ana Hernández Serena, será la encargada de dirigir los webinars. Hernández trabaja desde hace más de 20 años asesorando a empresas e instituciones para llevar a cabo nuevos proyectos. Es especialista en el desarrollo e implantación de metodologías de formación, programas de asesoramiento y retos de innovación.

También ha realizado programas para Cámaras de Comercio, Ministerio de Industria, Agencias de Desarrollo, Fundaciones, Gobiernos Regionales, Unión Europea y numerosas instituciones, y es coordinadora de formación en Youth Business Spain (YBS), colabora habitualmente con Universidades, Escuelas de Negocios y otras instituciones.