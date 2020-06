La Fundación Santa María de Albarracín retomará su actividad a partir de julio

ALBARRACÍN (TERUEL), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María de Albarracín (Teruel) retomará su actividad pública el próximo mes de julio, después de haber anulado dos cursos y pospuesto los restantes desde el pasado mes de marzo, a causa del inicio del confinamiento por la pandemia de la COVID-19. La fundación ya está abierta, no sus actividades.

Los eventos anulados son un curso de pintura de paisaje y un curso de literatura, arte e infancia. Las demás actividades se realizarán entre julio y diciembre, sumándose a las ya programadas para ese periodo.

Para el 10, 11 y 12 de septiembre está programado el XXIII Curso de Historia y Cultura Medieval con el tema 'Otras miradas sobre la Edad Media', que dirigirá el catedrático de la UZ José Luis Corral. Del 24 al 27 de octubre se realizará el XX Seminario de Fotografía y Periodismo, dirigido por el fotoperiodista Gervasio Sánchez.

Así lo ha indicado a Europa Press el director de la fundación, Antonio Jiménez, quien ha observado que antes de abrir, el Gobierno de España debe autorizar la circulación de personas entre provincias, ya que Albarracín solo tiene 1.000 habitantes y turistas, profesores y alumnos de la fundación provienen de otras provincias, regiones y países.

"Los museos, el castillo, la catedral, todo está previsto para julio, cuando ya estén abiertas las barreras provinciales porque si no, no tiene sentido" porque "no podemos abrir si no pensamos que vaya a venir gente de fuera", ha dicho.

La Fundación ha tenido que aprobar un ERTE para el personal de todas sus instalaciones y actividades porque "todo fue suspendido" y, de hecho, "Albarracín ha estado cerrado" y está todo "pendiente de la apertura provincial".

"Si queremos mantener ese nivel que se ha logrado, necesitamos retomar" la actividad cuanto antes y así "dinamizar Albarracín ejemplarmente", ha manifestado.

Anualmente, la fundación recibe a unas 5.000 personas en todas sus actividades culturales, incluidos los conciertos, cinco veces más que la población estable de Albarracín. Jiménez ha destacado que los visitantes "son nuestros mejores embajadores", de manera que la actividad de la fundación "tiene un eco brutal en determinados ámbitos de la cultura y del turismo cultural". La Fundación ha conseguido varios premios nacionales e internacionales, cinco en 2019.

Para la fundación es imprescindible contar con la subvención de 300.000 euros del FITE para este año y "luego hay flecos" para intervenir en la muralla, impulsar el turismo e impartir formación.