Galdós protagoniza una videolectura colectiva de las bibliotecas municipales de Zaragoza el Día del Libro

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de las bibliotecas municipales de Zaragoza ha organizado una videolectura colectiva para celebrar el Día del Libro, que tiene lugar este jueves, 23 de abril, con el escritor Benito Pérez Galdós como protagonista al conmemorarse este año el centenario de su fallecimiento.

Para esta videolectura colectiva, se ha elegido la obra 'Zaragoza', de la serie de 'Los Episodios Nacionales', en la que narra el segundo sitio de la ciudad por los franceses y donde el autor canario deja escrito ese párrafo que ha pasado a la historia.

"Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo abrirase vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde".

Precisamente, ese párrafo es el que leerá el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien iniciará la videolectura colectiva y al que le seguirá la vicepresidenta del Patronato de Educación y Bibliotecas, Paloma Espinosa, el presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores, Javier Fernández, y una persona con discapacidad de la Fundación CEDES, que preside Sergio Manzano.

El personal de la red de las 26 bibliotecas municipales también dará lectura a otros fragmentos, al igual que miembros de la Universidad Popular y de la Escuela Municipal de Teatro.

Este formato en video y previamente grabado sustituye a la lectura pública colectiva que desde hace años acogía el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, que también iniciaba el alcalde, y que este año no se puede llevar a cabo por el confinamiento tras el decreto del estado de alarma para evitar propagar el coronavirus, ha explicado el coordinador de las bibliotecas municipales, Jesús Gallán.

REDES SOCIALES

En declaraciones a Europa Press, Gallán ha contado que cada lector se ha encargado de leer un fragmento de cada uno de los 32 capítulos del título 'Zaragoza' por un tiempo que oscila entre el minuto y el minuto y medio.

Con cada grabación de los cerca de 40 lectores, se ha editado un video que se subirá a las redes sociales este miércoles, 22 de abril. Todas las lecturas están realizadas en las casas de los participantes, excepto la del alcalde y la concejal Espinosa, que tienen como escenario el Ayuntamiento de Zaragoza.

Alguno de los capítulos en los que hay diálogos se leen entre padres e hijos y "siempre son fragmentos testimoniales de cada uno de los 32 capítulos de la obra elegida", ha abundado Jesús Gallán, para estimar que el montaje final no superará los 40 minutos incluida la introducción.

La difusión se realizará a través de las redes sociales de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza y esta videolectura colectiva se podrá ver el mismo Día del Libro en el muro de Facebook 'https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasMunicipalesdeZar...'; en Twitter '@ZGZBibliotecas'; en Youtube 'https://www.youtube.com/channel/UCBYFjwbLsFnmyMQsvaEttOg'; en pinterest 'https://www.pinterest.es/bibliozaragoza/'; y en Instagram 'www.instagram.com/bpm_zaragoza/'.

La creación de todas estas redes sociales se inició el pasado 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil, fecha en la que ya había contratadas actividades en las bibliotecas municipales, que, en lugar de suspenderlas, los profesionales de teatro las enviaron en video y se creó la cuenta de YouTube de las bibliotecas municipales.

MÁS INICIATIVAS

Aparte de la videolectura colectiva, se han programado otras actividades este miércoles, 22 de abril, como dos cuentacuentos a cargo de la charradora 'Charraire' y de Mario Cosculluela.

Asimismo, se ha programado la presentación de la novela de Pilar Aguarón Espeleta 'El hombre de camisa blanca y pies descalzos', ha concluido Jesús Gallán.