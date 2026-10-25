Garriga (Vox) pide al PP que tenga "altura de miras" para llegar a un acuerdo electoral para el Senado

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha estado este domingo en Zaragoza. - VOX

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha manifestado este domingo en Zaragoza, acerca de las negociaciones con el Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo para concurrir al Senado en las próximas elecciones generales, que su formación "está poniendo sobre la mesa la responsabilidad, la altura de miras y el objetivo común que tenemos todos los españoles. La gran pregunta es si el Partido Popular tiene o está dispuesto a tener esa altura de miras, esa responsabilidad que nos exige el momento".

Garriga ha indicado que "vamos a seguir en esas conversaciones, Vox es consciente de que estamos ante la última oportunidad de poder revertir una serie de políticas que puedan devastar con todo lo que no lo ha hecho aún Pedro Sánchez y, por tanto, nosotros vamos a actuar con responsabilidad y conscientes de que los españoles lo que quieren es que desalojemos a Pedro Sánchez y que cambiemos las políticas que nos han traído hasta aquí".

Ha considerado que "no es prudente hablar ni de circunscripciones ni de provincias en un momento en que los españoles tienen una oportunidad, que es el 29 de noviembre, para hacer realidad una alternativa en todos los órdenes políticos, en el liderazgo del Palacio La Moncloa".

Además, ha incidido en que le parece "poco responsable hablar de los intereses de unos partidos o de otros, en unas circunscripciones u otras, cuando el objetivo debe ser hacer lo necesario para desalojar a la mafia que nos gobierna desde La Moncloa, desalojar al capo de la mafia que es Pedro Sánchez, a un Partido Socialista que ha sido capaz de encargar a narcotraficantes, de eliminar a jueces, un partido socialista que ha sido capaz de robar el dinero de los españoles, de asaltar todas las instituciones del Estado y un Partido Socialista que calla ante los disturbios que vimos ayer noche en Barcelona". Ha apostillado que el PSOE "es responsable directo de los disturbios de ayer en Barcelona".

Garriga ha considerado que "los españoles, no están pendientes de si Vox y PP van a hacer esto u otro o van a ir fulano o mengano en unas listas. Lo que quieren es qué es lo que vamos a hacer para abordar el fenómeno de la vivienda, la inseguridad que se está disparando en todos los barrios de España".

El secretario general ha asegurado que "si tenemos la oportunidad de llegar al Palacio de la Moncloa vamos a impulsar la prioridad nacional en todos los órdenes, impulsar la necesaria desregulación que merecen los españoles y, por supuesto abordar el fenómeno migratorio que está cambiando la identidad de muchos barrios, que está disparando la seguridad con procesos de reemigración para los delincuentes y para que cumplan las penas en sus países de origen".

Ha continuado diciendo que "no estamos en la batallita de las siglas, ni en los nombres y en los apellidos. Estamos por los intereses de los españoles ante un momento de emergencia nacional que, como he dicho, afecta a todos los órdenes. Podemos hablar al descrédito institucional, de la inseguridad, del colapso del mercado de la vivienda y tantos otros aspectos que hoy han llevado a que el Estado del bienestar de los españoles se haya convertido en el estado de ansiedad de los españoles".

Ignacio Garriga ha destacado que "los españoles están haciendo auténticos malabares para poder llenar la nevera el día 20 de cada mes. Hoy los españoles tienen miedo a salir en según qué barrios y en qué ciudades de toda España", al tiempo que ha apuntado que los españoles no van a permitir que los políticos estén peleando por "siglas, nombres o apellidos".

El dirigente de Vox ha argumentado que su formación "no va a contribuir a ese vodevil o a esa escenificación al que sí ha contribuido la izquierda y lo hemos visto, por desgracia o por suerte, en estas últimas semanas entre el frente amplio, frente estrecho, en las peleas entre los nombres y apellidos. Nosotros generosidad, patriotismo y amplitud de miras. Y eso es en lo estamos instalados, en lo que vamos a estar instalados en la campaña electoral que tenemos por delante, para trasladar esperanza al conjunto de los españoles".