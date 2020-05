Gastón cree que la creación de empleo debe centrar la recuperación económica y social

Aragón trabaja en conseguir un hub logístico-farmacéutico para el sur de Europa

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha señalado que la creación de empleo debe centrar y ser el "eje conductor" de la recuperación económica y social. Así, ha incidido en la importancia de aportar liquidez a las empresas y de apostar por estímulos económicos.

Gastón ha comparecido este martes, por videoconferencia, en la Comisión de Economía de las Cortes, donde ha detallado las medidas que, desde su Departamento, están poniendo en marcha para hacer frente a la crisis originada por la situación sanitaria. Asimismo, ha reconocido que se prevé una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de la región de entre un 6,1 y 7,4 por ciento en la región.

"Estamos trabajando en estímulos a la I+D aplicada a la empresa, en el ámbito de la automoción, en el ámbito farmacéutico, en la economía circular. En especial estamos trabajando para tratar de conseguir en Aragón un hub logístico-farmacéutico para el sur de Europa, queremos medidas adaptadas a la evolución de los escenarios de apoyo a nuestro tejido productivo, tanto pymes como autónomos, al conjunto de los sectores, con un acento marcado en el reinicio de la actividad".

De esta forma, ha mencionado que se está preparando una convocatoria de subvenciones que permita financiar a tipo cero las inversiones que necesiten llevar a cabo los distintos sectores productivos, "siguiendo las prescripciones y los protocolos sanitarios pertinentes, de modo que seguimos priorizando la seguridad y la sanidad entre trabajadores y entre el colectivo conjunto de la población equilibrando y apoyando economía y salud".

En materia de empleo, ha recordado que en Aragón hay 114.547 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Para salvar el tejido productivo tras la salida de la crisis sanitaria, ha mencionado que las recetas pasan por incentivos al consumo y a la producción.

"El mejor de los incentivos de cara a la demanda es crear certezas frente a la mayor incertidumbre que es el empleo, ese es el mayor incentivo o estímulo a la demanda". Por ello, ha mostrado su satisfacción por la prolongación de los ERTE.

Asimismo, Gastón ha añadido que su Departamento está trabajando en dar cobertura a los costes de Seguridad Social para los nuevos empleos creados.

"Esta es la hoja de ruta en la que estamos trabajando, apostando por ese futuro, por esas medidas que no solamente sean parches de emergencia sino que apuesten por un futuro en nuestra Comunidad", ha remarcado.

Gastón ha considerado que la contribución a la liquidez de las empresas debe seguir siendo la medida más urgente con el objetivo de "apuntalar" la economía aragonesa. El Gobierno de Aragón viene desarrollando esa tarea mediante Sodiar, Suma Teruel y Avalia, mecanismos a través de los cuales ya se han conformado más de 250 operaciones.

Asimismo, ha defendido que durante los peores días de la pandemia la materia económica "nunca ha estado aparcada ni abandonada" y que, ahora que la "virulencia" de la crisis sanitaria "va reduciéndose", su tarea se dirige a preparar un "horizonte de salida".

La intervención de la responsable del área económica de la DGA ha respondido a una doble solicitud, la propia, para informar sobre el impacto que la pandemia está ocasionando en el tejido productivo aragonés, y la procedente del PP, para hablar del plan de acción a corto plazo y de las acciones que tiene previstas una vez finalice el actual estado de alarma.

FALTA DE MEDIDAS

El diputado del PP, Javier Campoy, ha mencionado que "poco antes del estado de alarma" ya mostró su preocupación por la falta de medidas del Departamento de Economía para hacer frente a la situación de crisis. Además, ha asegurado que la única Comunidad autónoma que no ha tomado medidas en este sentido ha sido la de Aragón.

Por ello, le ha pedido a al consejera, tal y como ha asegurado que ya ha hecho en ocasiones anteriores, que "copie" lo que están haciendo otras regiones para tomar medidas para ayudar al tejido económico. Ha asegurado que Gastón no ha puesto en marcha ninguna iniciativa "de calado".

"Si la Consejería de Economía desapareciera en estos momentos, los aragoneses no notarían nada, el Gobierno de Aragón funcionaría hasta mejor, y no lo digo por usted, que tiene ganas de hacer cosas, pero alguien no le deja hacer", ha relatado.

"Me preocupa porque llevamos dos meses diciéndole copie de las comunidades autónomas que lo están haciendo bien, y me da igual que no sean del PP, que también hay comunidades autónomas progresistas que lo están haciendo bien". Así, la ha preguntado si tiene alguna estrategia.

Campoy ha asegurado que Aragón está a la cabeza de España en desempleo de autónomos y, sin embargo, "no han adoptado ni una medida, ni una ayuda para estimular a los autónomos, ayudarles a pagar gastos de alquiler, de electricidad, para que sobrevivan para seguir pagando impuestos para que la economía funcione".

PRECAUCIÓN

La parlamentaria del PSOE, Beatriz Sánchez, ha recordado parte de las medidas que se han tomado durante estos días para proteger a pymes, autónomos y población activa. Ha remarcado que hay que ser capaces de trasmitir seguridad y ha incidido en que no se trata de repartir dinero "alegremente" sino de ver "quien lo necesita".

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha recordado que el tejido económico aragonés está fundamentado por pymes y autónomos y el contexto es "complicado". Sobre el mercado del trabajo ha apuntado que es preocupante que cerca de 24.000 hogares no tengan ningún tipo de ingreso.

La parlamentaria de Podemos-Equo, Erika Sanz, ha detallado que ahora hay que trabajar en la reconstrucción. Ha apostillado que esta crisis no se debe afrontar como la de 2008 "que se salvó a las empresas que tenían paraísos fiscales" sino que hay que beneficiar a las personas más vulnerables y no dejar a nadie atrás.

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha apuntado que todos comparten la preocupación por el tejido productivo aragonés y ha agregado que hay que salir de esta crisis de una forma "lo más social posible". Ha elogiado la ayuda del Gobierno de Aragón a la tramitación de los ERTE y a la liquidez de autónomos y pymes.

La parlamentaria de Vox, Marta Fernández, ha mostrado su preocupación por las medidas para pymes y autónomos y ha señalado que ayer en el primer día de Fase 1 de los que tenían autorizados aperturas solo han abierto un 9 por ciento de los comercios porque no tenían seguridad. Ha abogado por ayudar directas para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia "para no crear el pan para hoy y el hambre para mañana" con préstamos.

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha apelado a la Mesa de la Reestructuración Social y Economía donde "prácticamente estamos todas las fuerzas políticas, social, económicas y sindicales", ha dicho que Aragón es "pionero y tierra de pactos" y que desde el Gobierno se está poniendo "toda la carne en el asador".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha pedido que "no se relaje el tono" de llamar a la precaución, para que el factor de contagio no aumente y evitar un posible de rebrote. "Queremos entrar en la carrera por recuperar cierto grado de normalidad y eso es un error, de esta saldremos todos juntos". Ha subrayado que hay "aspiraciones precrisis", como superar la desigualdad, la brecha salarias entre mujeres y hombres y la precariedad, que deben ser prioritarias.