El Gobierno de Aragón adquirirá equipos de cirugía robótica para el San Jorge, el Royo y el Obispo Polanco

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, durante el segundo día del Debate del Estado de la Comunidad, la inversión de 7 millones de euros en equipos de cirugía robótica. Lo ha anunciado en respuesta a la portavoz del grupo del PSOE, Mayte Pérez, en la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que en total habrá cinco equipos de cirugía robótica en la Comunidad Autónoma, el que ya funciona desde hace más de un año en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, los que están en licitación en el Clínico y el Royo Villanova de Zaragoza, uno más para el San Jorge de Huesca y otro para el Hospital Obispo Polanco de Teruel.

En el Hospital San Jorge de Huesca y el Royo Villanova, para contribuir en la reducción de las listas de espera, se instalarán sendos equipos, con un coste total de 2,9 millones de euros.

El Departamento de Sanidad está trabajando para extender esta tecnología, que agilizará las intervenciones, en todo el territorio, en aras de una mayor equidad de la asistencia sanitaria. Los plazos de hospitalización y la recuperación de los pacientes son más breves con la cirugía robótica.

En este último año, el Gobierno de Aragón adjudicó por 1,9 millones de euros un equipo robótico en el Hospital Clínico de Zaragoza, que estará instalado en el mes de noviembre y se sumará al del Hospital Universitario Miguel Servet.

Este anuncio se une a las mejoras de infraestructuras sanitarias y de personal que se anunciaron en la primera jornada del Debate, como la adjudicación de la redacción del Plan Funcional del Hospital Royo Villanova para su ampliación, la reforma y ampliación de las urgencias del Hospital de Calatayud o la apertura del nuevo Hospital de Teruel que será en el segundo semestre de 2025.

Ha subrayado que el Gobierno del PSOE recortó un 4% el presupuesto de Sanidad "para que hubiera menos profesionales y medios", mientras que ahora las listas de espera se han reducido un 8,3% desde enero, "más gente llega a la Sanidad". La mayor preocupación de los aragoneses con la Sanidad es Muface, apuntando que 45.539 aragoneses reciben asistencia sanitaria a través de esta mutualidad de funcionarios del Estado.

"DISCURSO DEL MIEDO"

Sobre el Plan EmerJo anunciado por Mayte Pérez, el jefe del Ejecutivo autónomo ha afirmado: "Ustedes convirtieron Aragón en el mayor invierno e infierno fiscal y ahora viene a hablarnos de una bonificación para intentar evitar que les digamos que todavía están aturdidos en la oposición y que tienen problemas mucho más importantes".

Por otra parte, ha considerado que PP y PSOE pueden "llegar a acuerdos que defiendan Aragón ante las graves amenazas que tiene la Comunidad". El expresidente de la Comunidad Autónoma y secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha asistido al debate de Pérez con Azcón desde la tribuna del público.

Azcón ha recalcado: "Hace 14 meses ganamos holgadamente las elecciones", añadiendo que los socialistas "nunca supieron explicar por qué perdieron en Aragón y no en Asturias o Castilla-La Mancha, a pesar de Pedro Sánchez". "Cada vez que hemos preguntado a los aragoneses han depositado su confianza en el PP", haciendo notar que su partido tiene 28 diputados en las Cortes.

Ha rechazado "el discurso del miedo" del PSOE y le ha preguntado "en qué ha empeorado la vida de los aragoneses" con o sin coalición del PP con VOX porque "el argumentario del PSOE es exactamente igual".

"Usted está aliada con la mayor escoria política de este país", ha espetado Azcón a Mayte Pérez, en alusión a los pactos de Pedro Sánchez con Bildu, que "es escoria", indicando que "se alían con quien haga falta y han perdido más de 40 votaciones en el Parlamento", en el Congreso de los Diputados.

Jorge Azcón ha aludido a los proyectos anunciados por el Gobierno anterior que no se llevaron a cabo, como la reducción de las listas de espera sanitarias o una exposición con obras cedidas por el Museo del Prado. "En ese desaforado espíritu por criticar, han criticado sus propias decisiones", ha continuado el presidente de la Comunidad Autónoma.

Ha apuntado que hay más auxiliares de Educación especial que nunca, unos 200 más que con el Gobierno anterior, y se ha quejado del "bochornoso" caso del centro de menores de Ateca (Zaragoza), señalando que "sabiendo lo que estaba pasando volvieron a adjudicar -a las mismas entidades-- la gestión".

"La Educación no les importa, la Sanidad no les importa, lo único que les importa es su interés político", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha realzado que oír a Pérez hablar de la sequía "es como oír a Soro (CHA) hablar de vivienda", enumerando las medidas económicas para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía, mientras que los socialistas "no hicieron nada de nada".

"Si vienen empresas a Aragón es que ustedes se reunieron con ellas, pero si se van de Aragón es culpa del PP", ha dicho Azcón, recalcando que Amazon no abrió en Aragón "durante mucho tiempo", en la pasada legislatura, pero ahora culpan al Gobierno del PP.

Sobre las listas de espera, ha comentado que en mayo de 2022 se situaban en 183 días y a fecha de hoy se han reducido un 32%, puntualizando que "no estamos bien", sino que "en 14 meses hemos conseguido reducir los días de espera", aclarando: "No nos vamos a conformar". Ha opinado que los socialistas dejaron la sanidad "en colapso" y ahora "mejora", pese a lo cual "se permiten venir a atacarnos con irresponsabilidad".

En cuanto a las inversiones empresariales, "ahora es cuando se están anunciando después de haber trabajado duro con todas y cada una de las empresas y lo que nos queda todavía por trabajar", ha asegurado Jorge Azcón, para quien 2024 "va a ser un año inigualable que puede que en muchos años no se pueda repetir". "Mañana vamos a tener la oportunidad de volver a anunciar inversiones de cientos de millones", ha avanzado.

El presidente ha recordado que el PSOE anunció inversiones empresariales por 10.900 millones de euros, de los que 1.200 "se han esfumado, son humo y no hay un solo papel".

"Deberían alegrarse de que la prosperidad vaya a permear en toda la sociedad aragonesa", ha señalado Azcón, quien ha dado por seguro que el PIB puede incrementarse de 40.000 a 45.000 millones de euros y se pueden crear miles de puestos de trabajo en los próximos años.

COMARCAS

Azcón se está reuniendo "con todas y cada una de las comarcas de Aragón" y "el capitalino lo que ha hecho ha sido incrementar en más de diez millones de euros los servicios a las comarcas y aumentar los fondos de financiación para el territorio; más datos y menos hablar".