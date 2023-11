El Gobierno de Aragón comunica el cierre de un aula no legalizada con 21 niños en Caneto (Huesca)

LA FUEVA (HUESCA), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha comunicado este viernes el cierre de un aula no legalizada a la que asisten 21 escolares en la localidad de Caneto, en el municipio oscense de La Fueva. Han asegurado que el centro llevaba cinco años funcionando sin autorización.

Los 21 niños podrán seguir recibiendo el servicio educativo en el Colegio de Educación Infantil y Premario (CEIP) La Fueva (Tierrantona), centro en el que están oficialmente matriculados, ha informado el Ejecutivo aragonés.

El cierre se ha comunicado este viernes al Servicio Provincial de Educación de Huesca, quien avisará este lunes a la dirección del CEIP La Fueva y a las familias del traslado de los alumnos al centro de Tierrantona.

El alumnado tendrá derecho a la gratuidad del comedor y a transporte escolar, con ayuda individual hasta que se contrate una nueva ruta de autobús.

El Departamento de Educación ha señalado que en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de Aragón no consta la existencia de un centro educativo en la localidad de Caneto y que los "reiterados informes" de los técnicos del Gobierno autonómico han sido todos desfavorables para su creación por "no cumplir los requisitos mínimos exigidos" por el Real Decreto 132/2010 para su habilitación como espacio docente.

Entre otros, han destacado la inexistencia de certificación por técnicos competentes del abastecimiento de agua potable, energía eléctrica solar y conexión a internet, la ausencia de un proyecto de legalización, la no constancia de la modificación del uso catastral del suelo, cedido en un principio por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como pastos, y la autorización para su uso urbanístico. Tampoco constan la realización de actuaciones que subsanen las incidencias observadas, han apuntado.

Por último, el Gobierno de Aragón ha informado de que ha sido la propia directora del CEIP La Fueva la que ha alertado, ante el nuevo curso escolar, de las conductas administrativas y docentes "no sujetas a norma" desarrolladas en Caneto, que generaban "gran inseguridad" al centro que ella dirige.

Ante ello, y a solicitud de la directora provincial de Educación en Huesca, la Inspección ha visitado las instalaciones, confirmando las irregularidades.