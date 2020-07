El Gobierno de Aragón pide limitar movilidad en Zaragoza y su área y Barbastro pasa a Fase 2 flexible

La población aragonesa en Fase 2 flexibilizada es de 885.000 personas

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolles, ha anunciado que la ciudad de Barbastro va a pasar a Fase 2 flexibilizada ante el aumento de casos de la COVID-19 y ha pedido a los ciudadanos de Zaragoza y su área de influencia, la Comarca Central, limitar la movilidad, motivo por el cuál se van a producir "refuerzos" en las entradas y salidas "para informar de la necesaria responsabilidad personal" para realizar las salidas imprescindibles.

En rueda de prensa, la consejera ha aclarado que no supone un confinamiento, pero ha hecho esta llamada "en aras de conseguir frenar la oleada de contagios y la transmisión" del coronavirus que se está produciendo en los últimos días en la zona.

"Hay que evitar los desplazamientos innecesarios desde o hacia la Comarca Central", ha dicho Repollés, también este fin de semana hacia segundas residencias o zonas de vacaciones motivo por el que se ha anunciado esta medida ahora.

"Aunque no es un confinamiento, los efectos sí son parecidos", ha apuntado, para indicar que se va contar con la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para realizar esta tarea informativa, si bien "legalmente no podemos solicitar ningún documento", sino que se trata de una "limitación voluntaria" que ha de estar regida por la "sensatez".

La consejera ha pedido a la población de la Comarca Central que realice las salidas imprescindibles y evite los contactos familiares y sociales porque es una medida que se ha demostrado "altamente efectiva" para reducir la transmisión del coronavirus.

Repollés ha comentado que "no se van a poner sanciones, de momento" y tampoco se ha fijado un horizonte temporal respecto a la duración de esta situación, para añadir que se podría haber optado por "endurecer las medidas" y "quitar la flexibilización de la Fase 2", pero se ha preferido apelar a la "responsabilidad" y solicitar a la población que reduzca máximo los movimientos individuales y las relaciones sociales.

885.000 ARAGONESES EN FASE 2 FLEXIBILIZADA

La incorporación de la ciudad de Barbastro a la Fase 2 flexibilizada supone que la población aragonesa en esta situación se eleva a 885.000 personas, alrededor del 75 por ciento de los habitantes de la Comunidad autónoma.

Junto a este municipio oscense, están en esta situación desde esta semana la Comarca Central, que incluye a la capital aragonesa, la ciudad de Huesca y las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, en la provincia de Huesca, y Bajo Aragón Caspe, en la de Zaragoza.

La consejera ha señalado que la evolución epidemiológica "nos obliga a tomar decisiones difíciles", pero "contundentes y a tiempo" y ha deseado que las medidas implementadas den sus frutos en unos días y "nos anticipemos a una transmisión no controlada", para incidir en que si la población no es responsable se podría producir un "incremento mucho más agudo de los casos".

Repollés ha insistido en que este es un "problema de todos, individual y colectivo como sociedad y como aragonesas y zaragozanos hemos de solucionarlo y controlar esta oleada creciente".

DÍAS COMPLICADOS

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha manifestado que los próximos días van a ser "complicados, sobre todo en la Comarca Central y la capital", ya que "cada dos o tres días multiplicamos el número de casos" y esto va a seguir así.

Según ha dicho, en la capital aragonesa se están dando contagios en todas las zonas básicas de salud, si bien se ha detectado una mayor concentración en la zona sur, en Delicias, la Bombarda y el Distrito Universidad.

Falo ha contado que los dos ámbitos principales de contagio son el familiar, que "permite identificar contactos con facilidad", y, "en un porcentaje no desdeñable de casos, los espacios de ocio y relaciones", siendo el ámbito laboral el lugar de transmisión más habitual en la zonas de recogía de fruta.

En Barbastro, el director general ha explicado que se han notificado 20 nuevos casos este jueves, después de un "goteo" que se ha producido en las últimas semanas y al que "hemos estado muy atentados", un incremento que hace "preciso" adoptar medidas.

Ha indicado que es una zona limítrofe con las cuatro comarcas horfrutícolas en Fase 2 flexibilizada y que el perfil de nuevos casos tiene una "relación clara con la actividad de recogida de fruta", aunque no ha dicho que sean trabajadores temporeros.

NUEVA ONDA EPIDÉMICA

El director general de Salud Pública ha sostenido que Aragón está "en una nueva onda epidémica" ante la que hay que "responder" con medidas como las tomadas. No obstante, ha enfatizado en que las características no son iguales a las de marzo o abril y por eso ha sido posible no tomar decisiones más restrictivas.

Falo ha subrayado que ni siquiera se pueden comparar cifras absolutas, aunque las actuales puedan ser similares a las de algunos días del confinamiento, porque entonces se detectaba el 20 por ciento de los casos, los más graves, mientras que ahora se está superando el 90 por ciento, muchos ellos asintomáticos. "Tenemos una gran capacidad de diagnósticos, con días que hacemos más de 2.000 PCR", ha apostillado la consejera.

El director general ha precisado que entre el 50 y 70 por ciento de los nuevos contagios son en población joven, mientras que los infectados mayores de 65 años no llegan al cinco por ciento. Además, muchos son con pocos o ningún síntoma, y si bien "cada día la situación es más complicada, todavía mantenemos la capacidad de control de la transmisión" y en cerca del 70 por ciento de los casos "podemos identificar el origen del contagio".

Falo ha remarcado que esto "permite albergar posibilidades reales de controlar la onda epidémica", herramienta a la que se suma la limitación de la actividad social para proteger a las personas más vulnerables y las normas de higiene y limpieza, como el lavado de manos, la distancia de seguridad, el uso correcto de la mascarilla y la limpieza de superficies.

PRESIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

El director gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Javier Marión, ha indicado que aunque la situación de los hospitales no está comprometida, si se ha detectado un aumento de la presión en atención primaria.

Ha aportado el dato de que frente a las 127 llamadas que hubo hace 15 días al 061 y a atención primaria relacionadas con la COVID-19, este miércoles se han alcanzado las 609. En los hospitales, ha dicho, hay seis personas en una Unidad de Cuidados Intensivos y 71 en planta.

También ha sostenido que a pesar de la reducción de camas disponibles que se ha producido como todos los veranos, sigue habiendo alrededor de un 49 por ciento libres tanto en UCI, como en hospitalización convencional. "La situación en los hospitales es tranquila porque efectivamente los nuevos contagios son pacientes con escasa sintomatología o asintomáticos", ha apuntado.

Respecto a la atención primaria, además del refuerzo que se realizó entre finales de mayo y principios de junio con la contratación de 105 enfermeros y 38 médicos para el seguimiento de casos y detectar contactos, este personal se va a reforzar con la contratación de trabajadores sociales "conforme sean necesarios".

El gerente del Salud ha aprovechado para expresar su agradecimiento a todos los trabajadores por la labor desempeñada estos meses y ha manifestado que van a procurar "por todos los medios mantener las vacaciones de nuestros profesionales porque sabemos que necesitan un merecido descanso".

No obstante, la evolución de la pandemia "podría condicionar en algún momento la toma de decisiones en ese aspecto, como ha ocurrido en algún centro de salud de Zaragoza, donde, de manera voluntaria, han accedido algunos profesionales a modificar sus vacaciones para una mejor respuesta a la situación que tenemos", ha comentado Marión.