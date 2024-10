El Gobierno de Aragón prorrogará de forma excepcional las autorizaciones para quemas agrícolas del anexo 1

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, ha anunciado esta semana que se va a prorrogar de manera excepcional las autorizaciones para realizar quemas agrícolas del anexo 1 --quema de restos sin continuidad-- de las dos campañas previas.

El Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión, que se publicará por medio de una orden que modifique el procedimiento de estas autorizaciones, con el objetivo de dotar al proceso de una mayor agilidad.

De este modo, Oliván ha señalado que este anexo aglutina un volumen "elevadísimo" de solicitudes --más de 31.000 el año pasado--, con lo que los agricultores tendrán sus autorizaciones para las quemas automáticamente prorrogadas, siempre y cuando se realicen en las mismas parcelas.

En todo caso, la directora general ha recalcado que debe predominar el "sentido común" y que, aun contando con la autorización y no encontrarse la comarca entre aquellas con condiciones desfavorables para el uso del fuego, y tener en cuenta cualquier cambio en estas condiciones, cumplir el horario estipulado o no abandonar el lugar mientras las hogueras no estén completamente apagadas.

Además, la autorización no exime de la responsabilidad a la persona que realice la quema para tomar todas las medidas a su alcance para no provocar ningún incendio.

De hecho, ha apuntado que el 70% de los incendios que se generan debido a alguna quema agrícola se producen en zonas bajo un índice de riesgo rojo, es decir, aquellas con condiciones desfavorables para el uso del fuego y en las que no se puede quemar.