El Gobierno central expresa "dolor e indignación" por el asesinato de un menor en Andorra (Teruel) a manos de su padre

Actualizado 08/08/2019 16:24:31 CET

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ofrece declaraciones a su llegada a las instalaciones del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Minister - Ricardo Rubio - Europa Press

Carmen Calvo afirma que la violencia contra las mujeres "no solo no remite, sino que se acrecienta"

MADRID/TERUEL, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha expresado su "indignación y dolor" por el asesinato en Andorra (Teruel) de un joven de 16 años a manos de su padre, quien también ha agredido a su esposa y madre del menor.

La 'número dos' del Ejecutivo también ha enviado un "abrazo con mucho ánimo" a la mujer, de 39 años, que se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, estable, aunque en estado muy grave.

Tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para abordar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género, Calvo ha enmarcado este crimen en el ámbito del "combate de todo el conjunto de España contra las violencias machistas". Con este asesinato, la cifra de menores muertos a manos de parejas o exparejas de sus madres asciende a tres en lo que va de año y a 30 desde el año 2013.

Calvo ha incidido en que la violencia de género es "el rostro más insoportable" de la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, ha lamentado que los menores e hijos de éstas "paguen las consecuencias" de un sistema en el que, a su juicio, se debe poner por encima de los adultos y padres "la protección del menor".

La vicepresidenta ha defendido que la lucha contra la violencia de género es "la principal causa" que merece el trabajo de todas instituciones y poderes. Según datos oficiales, el número de mujeres asesinadas en 2019 asciende a 38 en lo que va de año -1.013 desde 2003--. "Con una sola ya estamos en alerta", ha proclamado, sin mencionar explícitamente el repunte de asesinatos durante el mes de julio -9 mujeres y un menor de edad--.

Al respecto, Calvo ha reivindicado un refuerzo de las políticas preventivas, que la sociedad esté "ojo avizor" y escuche a las víctimas. "Y eso lo hace mejor que nadie los ayuntamientos, que son la administración más cercana" ha defendido, si bien ha reconocido que hace falta "más coordinación" entre la policía local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de cara a la puesta en marcha de protocolos y prevención y de mejorar la respuesta a las víctimas.

Calvo sostiene que nunca se está "a salvo" de una "sociedad sexista en la que algunos varones violentos" cometen violencia y finalmente asesinan. Si bien, ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de que las mujeres víctimas denuncien, así como su entorno.

UNA LUCHA "TOMADA EN SERIO"

En este contexto, ha afirmado que España "se ha tomado literalmente en serio" la lucha contra este tipo de violencia contra las mujeres, al tiempo que ha expresado su inquietud ante la existencia de partidos políticos que no firmaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que están "poniendo en jaque" y cuestionando "estrategias e instrumentos", al tiempo que "arrastrando a otros actores políticos" a hacerlo.

En este punto, ha reprochado a quienes pensaban que la violencia machista "se resolvía de manera natural y evolutiva" porque "no llevaban razón". "Otros pensamos que el Estado tiene que hacer normas para atajar una estructura patriarcal, que es la que recorre la historia de la humanidad", ha remarcado.

A su juicio, la violencia contra las mujeres no se puede resolver "sin intervenir" y, de hecho, ha mencionado que los delitos sexuales perpetuados contra ellas están "aumentando". "Esto no solo no remite sino que se acrecienta", ha argumentado. A su juicio, la sociedad sigue siendo "profundamente machista" e "injusta" para las mujeres.

Así, Calvo se ha comprometido a retomar el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuando el Parlamento esté "activado", al tiempo que ha hecho un llamamiento a no hacer "política partidista" con este asunto. Al respecto , ha puntualizado que hay muchas de las más de 200 medidas contempladas en el pacto que requieren de una modificación del normas de rango orgánico, lo que implica la necesidad de aunar una mayoría absoluta.