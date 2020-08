El Gobierno insiste en que los centros educativos son seguros mientras el PP le acusa de improvisación

ZARAGOZA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha dado cuenta a los grupos parlamentarios de las cortes de las medidas de inicio del curso escolar 2020-2021, marcado por la pandemia, y ha subrayado que los centros educativos son espacios seguros. Mientras, el Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de improvisación en las medidas tomadas.

Faci, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, han participado en una reunión de Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes en la que han informado a los representantes de los distintos grupos parlamentarios de las medidas tomadas por el Ejecutivo para el inicio del curso, y hechas públicas este jueves en rueda de prensa.

En este contexto, Faci ha subrayado que este viernes ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden que regula el curso escolar 2020-2021. Ha recordado que el pasado 30 junio se aprobó el plan de contingencia en el que se recoge la organización del curso escolar, en tres escenarios, y cómo se iba a desarrollar en el primero.

"Dada la situación que teníamos esos días, pensábamos que los rebrotes podrían ser en los meses de noviembre, diciembre o enero, pero lo que ocurrió fue que empezaron a los pocos días de haberse decretado el estado de nueva normalidad". Por ello, ha defendido que aún teniendo organizado el curso escolar a finales de junio se ha tenido que modificar la organización.

Una vez realizados los cambios necesarios, la orden recoge todos los protocolos relacionados con los diferentes tipos de enseñanza, se ultima el protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación que refuerza la coordinación ya existente y "liberará de carga y responsabilidad a los centros educativos", ya que especificará "lo que hay que hacer en cada caso y en cada momento".

Para ello, un nuevo equipo trabajará en el refuerzo de la coordinación entre Educación y Sanidad y el documento se tendrá los primeros días de la semana que viene. "Las medidas que se deban adoptar respecto a los centros educativos y a los posibles contagios estarán en ese protocolo y será la autoridad sanitaria la que tome las decisiones, los centros educativos no tendrán que tomar ninguna decisión de carácter sanitario".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha destacado el compromiso e implicación del Gobierno. También ha remarcado su "ejercicio de transparencia", al tiempo que ha insistido en que los centros escolares en Aragón van a ser "completamente seguros".

Guillén ha expuesto que el Gobierno actual ha invertido más en educación y políticas sociales que el anterior Ejecutivo del PP, por lo que "Aragón está más preparada".

IMPROVISACIÓN

La diputada del PP, Mar Vaquero, ha criticado la "improvisación" por parte del Gobierno en la planificación del inicio del curso escolar. "Las medidas no estaban definidas, y eso es lo que ha llevado a que, hasta ayer mismo, el consejero estuviera anunciando nuevas medidas que ni siquiera las familias y los equipos directivos conocían".

"Lo que más preocupa es la incertidumbre que en estos momentos se genera en la comunidad educativa, no solamente de carácter sanitario, sino incluso por ese absentismo que preocupa tanto". Ha apostillado que los ciudadanos piden resultados "y lo que está claro es que los objetivos de la planificación del curso escolar no se han producido, porque cuando en las familias, en el personal docente, en estos momentos hay inseguridad, falta de confianza e incertidumbre, es porque las cosas no se han hecho bien".

Mar Vaquero ha asegurado que desde el PP se ofrecen "una vez más" para reforzar la idea de que los centros escolares tienen que ser centros seguros, "y para ello no solo hay que trabajar desde dentro sino que también hay que concienciar a las familias".

Así, ha pedido que la guía para informar a las familias para el inicio de curso debería estar "en todos los hogares" y que los protocolos sanitarios de actuación estén en todos los centros antes de que se abran para poder conocerlos.

"El Gobierno de Sánchez se ha lavado las manos con las comunidades autónomas y no queremos que el Gobierno de Aragón se lave las manos con las familias y el personal docente en toda esta labor que, desgraciadamente, se va a extender durante todo el curso escolar". También ha incidido en la importancia de garantizar la calidad educativa trabajando en eliminar la brecha digital.

"RETORNO SEGURO"

El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha dicho que, aunque el plan para la vuelta a las aulas "llega tarde", lo importante es que existe y "sienta las bases para un retorno seguro en septiembre".

"En fundamental es que entre todos tratemos de mantener las escuelas en funcionamiento durante todo el curso, y en ese sentido desde Cs hemos sido responsables, desde una oposición constructiva, hemos hecho llegar a Educación numerosas propuestas y vamos a seguir insistiendo".

La diputada de Podemos-Equo, Marta Prades, ha agradecido al Gobierno su labor y transparencia, al tiempo que ha mostrado su apoyo a "todo el personal sanitario, sociosanitario y a todo el personal docente y a la comunidad educativa" por el gran esfuerzo realizado tanto ahora con el inicio de curso como con la llegada del estado de alarma en primavera.

Ha relatado que se ha demostrado que la conciliación era "una asignatura pendiente" y ha apostillado que para poder iniciar este curso con seguridad es importante que las medidas de conciliación se pongan en marcha y sean efectivas.

DIFICULTADES

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha evidenciado que el proceso de escolarización siempre lleva dificultades, pero más en una situación tan novedosa como la actual.

Por ello, ha considerado que hay que buscar "voluntad política" para dar "una mejor respuesta" desde lo público. "Tenemos que lanzar en mensaje de que todos nuestros centros son lugares seguros, que tiene protocolos, planes de seguridad", ha considerado que "no es el momento de generar incertidumbre".

El parlamentario de Vox, David Arranz, ha mostrado su preocupación por la existencia de "17 sistemas diferentes, 17 sanidades distintas" --en referencia a las 17 comunidades autónomas-- de cara al inicio de curso. Ha reclamado "una estrategia unitaria y global para todo el país, e incluso europea".

Arranz ha confiado en que los niños y adolescentes sean "menos contagiables y contagiosos", pero ha remarcado que tiene que darse a conocer el protocolo que se va a seguir para facilitar la conciliación si los hijos se tienen que quedar en casa, al tiempo que ha insistido en la importancia de acabar con la brecha digital para facilitar la igualdad de oportunidades.

MOMENTO EXCEPCIONAL

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha aclarado que el país se encuentra ante un momento excepcional y ha reclamado unidad en todas las fuerzas políticas para "intentar salir fortalecidos de una situación sin precedentes".

Por otra parte, ha solicitado que en las medidas que se vayan a tomar para la conciliación en caso de que haya rebrotes, también se tengan en cuenta las especiales circunstancias que se pueden dar en el medio rural.

En parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha sostenido que hay que llevar a cabo "una apuesta clara y decidida por una reducción de los ratios" en las aulas, algo en lo que ha opinado que el Gobierno de Aragón tendría que haber sido "más ambicioso".

También ha subrayado la importancia de contratar a más monitores de comedor para que los alumnos puedan comer en las aulas y ha mostrado su preocupación por "la vuelta con intensidad a la actividad productiva en Aragón".