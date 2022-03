El Gobierno de Zaragoza compra dos solares en entorno de Pignatelli por 120.970 euros y el uso lo decidirán los vecinos

ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, llevará a su aprobación, en su reunión de este viernes, dos expedientes para la adquisición de los dos primeros solares del Plan Especial de Pignatelli, que cuenta con presupuesto para este ejercicio. Se trata de dos fincas situadas en las calles Mariano Cerezo, 6, y Agustina de Aragón, 7, que entre ambas suman unos 150 metros cuadrados, con un precio de adquisición entre las dos de 120.970 euros, y cuyo uso lo decidirán los vecinos.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha aclarado que sobre su uso final "no hay una decisión inmediata", pero en el Plan Especial de Pignatelli se indica que hay algunos suelos que son para embellecer la escena urbana, como el de la calle Agustina de Aragón, 7, que por su ubicación en un solar esquinero se hará una obra urbanizadora para que tenga un estado "digno".

Serrano ha añadido que los vecinos están de acuerdo y "no solo no han puesto objeción, sino que les parece bien". Asimismo, ha indicado que en caso de hacer viviendas se cederá el suelo a la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda para que decida en el diseño que se acometa, "pero no está decidido el uso final", ha reiterado.

En rueda de prensa, el consejero municipal ha destacado que esta compra supone un adelanto en la adquisición de suelo y ha apuntado que "está muy avanzada" la compra del solar de la calle Pignatelli, número 78, que desde hacía unos 12 años tenía un andamio que ha dificultado la vida en este distrito.

Se ha derribado y ahora se adquiere y, junto a otro que ya es municipal, los vecinos opinarán del uso. "Ya sea para vivienda o espacio público, se contará con las aportaciones e impresiones de los vecinos", ha recalcado.

Serrano ha relatado que cuando se adquiere este último solar por parte de los vecinos se indica que la situación social "no aconseja hacer un espacio público porque tienen miedo de una mala utilización y de que pueda servir para amparar delitos, como ocurrirá antes de quitar el andamio, o hacer actividades molestas".

Por eso, se volverá a hablar con la Junta de Distrito y las asociaciones vecinales para avanzar en la actuación en este espacio. A su parecer, se podría dedicar a zona de juegos infantiles o de gimnasia para personas mayores, pero se llegará a un acuerdo con los vecinos sobre los vacíos urbanos, ha vuelto a incidir.

SAREB

Estos tres suelos "son prioritarios" en este Plan Especial de Pignatelli y dentro del cronograma de adquisición de suelos son los plazos de compra más cortos, ha argumentado Serrano.

Ha contado que se sigue trabajando desde Urbanismo y hace un mes se mantuvo una reunión con la Sareb, a la que se le trasladó el interés municipal por suelos e inmuebles de su propiedad, algunos de los que causaban los "problemas reiterados de convivencia".

El consejero municipal ha informado de que la Sareb se ha "comprometido" a "dar un salto cualitativo en este asunto" a partir de la semana que viene.

Asimismo, el titular de Urbanismo ha dejado claro que desde que llegó al Gobierno de Zaragoza el equipo PP-Cs ha apostado por "solucionar los graves problemas urbanísticos en Pignatelli" y cuando llegaron al Gobierno en 2019 "no había un solo proyecto en este espacio de la ciudad".

En estos años, "se ha avanzado en tareas de dignificación", luego en la instalación de cámaras de seguridad, que se seguirán implementando --ha anunciado--; después se ha licitado la residencia de estudiantes en el antiguo cuartel de Pontoneros, tras 12 años atascada; y el plan especial de iluminación, que en este primer semestre se podrá ver.

"Son muchas cosas las que se han hecho en este tiempo y harán falta muchas más porque preocupa la degradación el entorno de la calle Pignatelli", ha opinado.

En este sentido, Serrano ha asegurado que se mantienen los recursos para poder planificar el futuro del barrio con acciones en la escena urbana y otras más a largo plazo, como la construcción de vivienda, y "se seguirá escuchando a los vecinos", ha concluido.