El Gobierno de Zaragoza destaca que el dispositivo municipal por nieve "ha evitado el caos" en la capital aragonesa

ZARAGOZA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local ha destacado que el dispositivo municipal por nieve que se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento ante el paso de la borrasca Filomena por la capital aragonesa "ha evitado el caos" y ha sido "excepcional". De esta forma, se han defendido de las críticas de los socialistas que han asegurado que la limpieza ha sido desigual en las distintas zonas de la ciudad.

En una rueda de prensa, la concejala delegada de barrios rurales, Paloma Espinosa, --acompañada por el consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, y el concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza-- ha agradecido el trabajo que han realizado las "más de 800 personas" que han estado "al pie del cañón" durante todo el fin de semana para paliar los efectos del temporal. "El esfuerzo que se ha hecho en Zaragoza ha evitado el caos y ha sido extraordinario".

Además, ha elogiado que los alcaldes de barrios rurales y sus vecinos hayan "unido esfuerzos" con el operativo. "Durante todo el fin de semana el esfuerzo ha sido extraordinario, por eso me extraña que el Partido Socialista se dedique a hacer política de bajo nivel mientras otros reconocen la realidad, que es que el operativo ha funcionado". Ha dicho que en 2005 hubo una nevada, "mucho menos importante, que paralizó Zaragoza". Entonces gobernaba el PSOE.

"La diferencia entre esa nevada, que colapsó Zaragoza en 2005, y esta, que ha sido mucho mayor, ha sido la anticipación y previsión de un gobierno que empezó a trabajar hace bastantes días". De hecho, ha continuado, desde el lunes día 4, se empezó a informar a los alcaldes y juntas vecinales de la previsión de la nevada en Zaragoza, "y así ha sido a lo largo de toda la semana, donde se les ha ido remitiendo diariamente las previsiones actualizadas y las recomendaciones que debería seguir la ciudadanía".

En este punto, ha insistido en que el contacto con los alcaldes de barrios rurales ha sido continuo durante toda la semana y se les dotó de sal a todos, incluso a aquellos que no la solicitaron. Estas zonas, ha agregado, ha recibido todo el apoyo municipal de Bomberos y de los servicios de limpieza. En la ciudad de Zaragoza se han repartido más de 240 toneladas de sal.

"Se han atendido los avisos, uno tras otro, por lo que me gustaría pedirle al PSOE que deje de menospreciar a quienes han estado trabajando para atender a todo el mundo", ha aseverado. De hecho, ha incidido en que el sábado visitaron Casetas, Garrapinillos y Movera y, aunque querían ir a La Cartuja, finalmente no lo hicieron porque el alcalde estaba en su puesto de trabajo habitual y no podía atenderles, de esta forma, ha asegurado que no distinguen del color político.

Asimismo, ha criticado que los concejales del Grupo Municipal Socialista en ningún momento hayan llamado, durante el temporal, para ponerse a disposición del Ayuntamiento si fuese necesarios. "El PSOE está desaparecido del mapa de la ciudad, incluso cuando los vecinos más nos necesitan, y ahora utilizan a los alcaldes para hacer política de bajo nivel, su estrategia es la de criticar por criticar, cuando saben que el operativo ha funcionado perfectamente".

Ha resumido que el dispositivo ha funcionado, "incluso el transporte público de los barrios se mantuvo hasta las 20.00 horas del sábado, cuando el consorcio del Gobierno de Aragón decidió parar".

"ZARAGOZA, DE BLANCO Y SIN CAOS"

El consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, ha señalado que durante este temporal "Zaragoza de blanco y sin caos" ha sido "uno de los titulares" de estos días. Ha defendido que el operativo puesto en marcha por el Consistorio ha sido "exquisito, excelente" y "como nunca se había visto anteriormente en el Ayuntamiento", dada la magnitud del temporal de nieve, ya que hace 50 años que no se veía una situación similar en la ciudad.

En este contexto, ha considerado "lamentable" la puesta en escena del PSOE, que ha "utilizado" a los alcaldes de barrio para hacer una crítica "de algo que no refleja la realidad". Ha mencionado que, desde principio de año, el Gobierno local ha mantenido reuniones ordinarias con todos los alcaldes rurales para tratar cuestiones ordinarias.

DESACTIVADO EL PLAN DE EMERGENCIAS

El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, ha recordado que aunque este lunes se ha desactivado el plan de emergencias de la ciudad todavía se sigue trabajando en la limpieza de las calles. Por ello, ha pedido al PSOE que, al menos, "no mienta, o no diga medias verdades que al final son medias mentiras y falsedades".

De esta forma, ha defendido la rapidez con la que se ha actuado "en Garrapinillos y en todos los barrios rurales de la ciudad". Además, ha apuntado que el transporte público de los barrios rurales estuvo funcionando hasta las 20.00 horas del sábado, para el domingo continuar con total normalidad.

"El 25 por ciento de las llamadas que se recibieron a través de FCC eran de barrios rurales, todas resueltas, el 15 por ciento de las llamadas recibidas a través del gabinete de crisis eran de barrios rurales, todas resueltas, de las llamadas a través del 080 todas resueltas de los barrios rurales", ha aseverado.

"Filomena, además de traernos la nieve que nos ha traído, ha dejado heladas las ideas del Grupos Socialista, la falta de información no es excusa, si la querían podrían haber llamado como han hecho muchas otras administraciones". Ha asegurado estar "muy orgulloso" de la labor realizada en la ciudad.