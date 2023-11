El Gobierno de Zaragoza lamenta que el PSOE vuelva a utilizar la "descalificación como herramienta política"

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal ha lamentado que el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza vuelva a utilizar la descalificación como herramienta política. El hecho de que no hayan realizado críticas ni hayan mostrado inconvenientes al proyecto del Centro Deportivo Municipal (CDM) de las piscinas de La Almozara "demuestra que se trata de un proyecto bueno y que mejorará la vida de los vecinos".

La única aportación al proyecto que han manifestado ha sido asegurar que la colaboración público privada de este equipamiento "es un proyecto fallido, un fracaso", olvidando que este modelo de gestión ya lo implantó el propio PSOE en 2009 en el CDM Duquesa Villahermosa, y también se usa en otros servicios puntuales dentro de las instalaciones deportivas municipales, como los gimnasios del CDM José Garcés o del CDM Siglo XXI.

Desde el Gobierno municipal animan al grupo municipal socialista a abandonar la descalificación y a dibujar ya qué modelo de ciudad quieren, para así sumar y no restar constantemente. El equipo de Gobierno considera que "no beneficia" a los zaragozanos esa postura frentista constante, más aún cuando el PSOE ha prometido durante décadas este proyecto y "no ha sido capaz de dibujar una sola línea sobre el papel", han afeado.

"Ahora, un Gobierno del PP ha escuchado a los vecinos, ha realizado un proyecto atendiendo a sus peticiones y lo está sacando adelante", ha diferenciado.