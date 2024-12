El grito de libertad de 'Violetas', de Borja Escribano, se impone en el XVII Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Violetas', de Borja Escribano, ha resultado elegido como mejor cortometraje nacional de ficción y premio Aragón TV en la gala del XVII Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz celebrada este sábado en la localidad monegrina.

El Festival repartió sus 'Rosas de los Monegros' entre los más de 700 trabajos recibidos entre todas las categorías en una gala que tributó un cálido homenaje a la actriz zaragozana Carmen Gutiérrez, madrina de esta decimoséptima edición.

"Nos sentimos felices porque es el primer premio que recibimos por este corto, que se estrenó hace muy poco tiempo y estamos muy contentos", compartió Borja Escribano, director de 'Violetas', trabajo que se hizo merecedor de la 'Rosa de Los Monegros' al mejor cortometraje nacional de ficción en un alegato contra la homofobia que concluye con el deseo de que "nadie nos vuelva a impedir que seamos lo que somos en el mundo".

Su trabajo cuenta la historia de dos hombres homosexuales en los años 40 del pasado siglo, en plena dictadura franquista, que se enamoran "y tienen que combatir con todo el entorno político y social, con su propio entorno y con todo el rechazo que generaban y que, por desgracia, hoy en día todavía genera la homosexualidad", explicó su creador.

Se trata del segundo cortometraje que dirige Escribano y está protagonizado por Javier Pereira y Alfonso Bassave. La alegría por el premio de Bujaraloz es doble ya que, además del mejor corto de ficción nacional en Bujaraloz, lo que les lleva a estar preseleccionados para las nominaciones de los Goya de forma directa, han ganado el premio de Aragón TV valorado en 900 euros en concepto de cesión de derechos para la emisión de la obra en los canales de la televisión autonómica aragonesa.

El mejor corto aragonés ha sido para "Las cucarachas", ópera prima como directora de la actriz aragonesa Ainhoa Aldanondo, rodada íntegramente en la provincia de Zaragoza. La directora agradeció la ayuda de la DPZ, "que fue el primer impulso para realizar el cortometraje".

Quiso compartir el premio con el resto de nominados en esta categoría y destacó que cada vez hay más mujeres directoras. "Me siento muy afortunada de formar parte de este grupo porque vuestros trabajos me han inspirado y emocionado. Me siento especialmente feliz de que haya muchos nombres de mujer en este grupo", señaló la directora el recibir el premio.

El corto es un drama social que cuenta la historia de Sofía, quien hereda el bar de toda la vida de sus padres y un día se ve obligada a socorrer a Manuel, un cliente habitual que ha sido víctima de un asalto. Sofía, que no está en un buen momento y no logra superar la muerte de sus padres, tres años atrás, le cuesta ver al otro. Un golpe de realidad le abre los ojos y ambos encontrarán en esa convivencia una posibilidad transformadora.

El premio al nacional de animación ha sido para 'La Valla', del valenciadno Sam Ortí, quien ya fuera premiado hace catorce años en Bujaraloz por su corto 'Vicenta'. En palabras del director, "me hace mucha ilusión volver a Bujaraloz para recoger este premio a un corto que va muy acorde con el tema del festival este año, ya que se trata del viaje de una familia que huye de una situación terrible buscando una mejor, pero, desgraciadamente, el recibimiento que les dan cuando llegan a la meta no es el que humanamente deberíamos darles".

La gala tuvo mucho acento valenciano y se recordó a las víctimas de la DANA en diferentes momentos. También es valenciana la actriz Cristina García, premio a la mejor interpretación por su papel en la película 'Troleig'. "Una crítica al uso de las redes sociales y lo difícil que es criar a un hijo en estos tiempos en los que están atrapados en ese mundo y casi se convierten en extraños en nuestra propia casa", explicó la actriz que encarna a Marina, "una mujer que trabaja todo el día, madre soltera, con una vida precaria y casi olvidada de si misma y que se encuentra con este mundo en su casa, un adolescente enganchado a las redes todo el día y como madre no sabe cómo gestionarlo, algo muy común en nuestros días".

La película está recibiendo numerosos premios desde su estreno en el Festival de Málaga, donde recibió el galardón del público. "Nos está danto muchas alegrías desde entonces en diferentes festivales y damos gracias a la vida por este regalo".

También está ambientada en Valencia, concretamente en octubre de 1957, año de la gran riada, la película 'Olvido', de Inés París, premio al mejor tráiler que ha sido editado por Bruno Martín, quien recibió el premio ayer en Bujaraloz.

HOMENAJE A CARMEN GUTIÉRREZ

El Premio del Público fue para 'Puedes tú solito', dirigido por Silvia Pradas y protagonizado por el joven talento aragonés Uriel Gracia, quien también estuvo en la gala. Encarna a Pablo, quien en el corto premiado se enfrenta a su primera vez utilizando un baño público, mientras es acosado por unos monstruos a los que tendrá que enfrentarse si quiere regresar con su familia.

Por primera vez, el premio del público se ha votado también en otras localidades además de Bujaraloz, como son Candasnos y Sariñena. "Esperamos que en próximas ediciones sean más pueblos los que se añadan a la lista", señaló la directora del Certamen.

El premio al mejor director joven menor de 35 años que otorga la Universidad San Jorge, ha sido para Víctor Izquierdo por 'El nuevo barrio', una crítica mordaz hacia la especulación inmobiliaria y la gentrificación que combina el 'thriller' con la comedia negra.

La distinción 'En Monegros se rueda' se entregó por parte de la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Carmen Soto, a Cristian Fidel, director del videoclip 'Llamas en el cielo' del finalista de O.T. Alfred García, que fue rodado en Jubierre, término municipal de Castejón de Monegros.

El director destacó el atractivo del paisaje de Los Monegros y se mostró muy contento por recibir este premio que pretende promocionar y difundir los trabajos audiovisuales que se ruedan en el territorio.

El elenco se completa con el premio local al corto 'Juanito, deja el móvil' que fue entregado por el concejal Chusé Rozas, al CRA La Albada de Bujaraloz,

La gala estuvo presentada por la actriz y directora de cine Laura Torrijos-Bescós, que incluso acompañó una de las actuaciones musicales que Noelia Rodriguez realizó durante el acto.

Comenzó con la bienvenida del alcalde de Bujaraloz, Darío Villagrasa, y además de la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Carmen Soto, también estuvieron presentes la diputada de cultura de la DPZ, Charo Lázaro, el consejero comarcal de Juventud, Igualdad y Derechos Sociales, Óscar Gavín, así como la consejera comarcal de Desarrollo, Montse Ordovás, junto a representantes de festivales de cine aragoneses, así como la actriz y madrina de la decimocuarta edición del Certamen de Bujaraloz, Andrea Fandos que arropó a la madrina de la 17ª edición, Carmen Gutiérrez.

"Me siento muy a gusto muy querida y que me ha gustado mucho venir a Bujaraloz y tener este reconocimiento a mi carrera", declaró la premiada Carmen Gutiérrez, quien felicitó a la organización: "Me parece precioso el amor por el cine que hay aquí y cómo consiguen movilizar tanto y con tanto esfuerzo para llevar el cine a todo el mundo".

En este sentido, animó a los jóvenes que tengan vocación por las profesiones relacionadas con el cine que no sienta dudas, "porque, aunque es una profesión dura, es muy bonita para poder vivir una vida plena. Hacer cine es conocernos a nosotros mismos, a los demás, nos hace mejores personas. En mi caso, hubo un antes y un después". La actriz es conocida por interpretar personajes como Benita en la serie 'Amar en tiempos revueltos'. También ha dado vida a Encarna, la madre hipocondríaca de 'La tierra' y a la abogada de la familia Alcántara en 'Cuéntame', entre otros muchos papeles.