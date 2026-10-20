La Guardia Civil interviene más de 46 kilos de picadura de tabaco en 17 aprehensiones realizadas en Zaragoza

La mercancía intervenida, que era transportada a través de empresas de paquetería y mensajería rápida. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo, entre los meses de febrero y septiembre, diversas actuaciones operativas en Zaragoza, dirigidas a la erradicación del mercado ilícito y el comercio clandestino de labores de tabaco. Dentro de los controles rutinarios e inspecciones fiscales realizadas en centros de distribución y empresas de paquetería, los agentes han efectuado un total de 17 aprehensiones independientes, interviniendo un total de 46,54 kilos de picadura de tabaco destinada presuntamente a su distribución y comercialización al margen de los controles establecidos.

Las gestiones llevadas a cabo permitieron detectar un patrón común en la distribución, basado en la utilización del canal postal y de empresas de paquetería como vía de transporte discreta. Para dificultar la detección de la mercancía, los responsables declaraban el contenido de los envíos bajo conceptos falsos o utilizaban embalajes herméticos, con el objetivo de distribuir la picadura de tabaco directamente a los consumidores finales o a pequeños distribuidores ilegales.

Este sistema permitía aprovechar el elevado volumen de envíos, que directamente gestionaban las empresas de paquetería, para introducir en el circuito comercial tabaco no elaborado ni fiscalizado, sin las correspondientes precintas fiscales y sin las garantías de trazabilidad sanitaria exigible.

Al no superar ninguna de las aprehensiones realizadas individualmente el valor de 15.000 euros, límite establecido para la consideración de delito de contrabando, los hechos detectados constituyen infracciones administrativas de contrabando, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de Reprensión de Contrabando.

Asimismo, la comercialización y el transporte de picadura de tabaco sin las correspondientes marcas y precintas del Comisionado para el Mercado de Tabacos supone un incumplimiento de la normativa reguladora de los Impuestos Especiales y del mercado de tabacos.

La mercancía intervenida, que era transportada a través de empresas de paquetería y mensajería rápida, carecía de los preceptivos controles sanitarios y tributarios, quedando depositada a disposición de la autoridad competente.

Como consecuencia de estas actuaciones, la Guardia Civil ha formulado 16 denuncias que han sido remitidas a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Zaragoza para su tramitación, enfrentándose, los responsables identificados, a las correspondientes sanciones pecuniarias proporcionales al valor de la mercancía intervenida, además del comiso y la posterior destrucción de los productos conforme a la normativa aplicable.