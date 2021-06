Guerrero (PAR): "No puedo admitir otra cosa que no sea el mantenimiento de los servicios ferroviarios esenciales"

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha considerado "que no sería de recibo" que los aragoneses perdieran servicios ferroviarios vertebradores del territorio, "que dan vida al medio rural" y son "verdaderas herramientas contra la despoblación". Por eso, ha dicho: "No puedo admitir otra cosa que no sea el mantenimiento de los servicios ferroviarios esenciales".

En una nota de prensa, Guerrero ha esgrimido que el mantenimiento de los trenes regionales en Aragón constituye "una garantía para el futuro del medio rural que se ve amenazado por la falta de voluntad política del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".

A su entender, "no se puede sucumbir fácilmente" a la negativa del ministerio a asumir el coste de los servicios de tren "que son de su competencia" y es "absolutamente necesario" que se amplíen plazos y se llegue a acuerdos para que no se supriman estos trenes, "que también cumplen una función social importantísima".

"No sería asumible, ni aceptable que Aragón dejara de tener cuatro servicios en las líneas entre Zaragoza, Monzón y Lérida, con la pérdida de un servicio diario por sentido; Teruel y Caudiel --uno en cada sentido-- y Caspe-Fayón dos servicios diarios", ha expuesto el portavoz del Partido Aragonés.

Así se ha pronunciado tras conocer el anuncio del consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, de que esta comunidad autónoma dejará de pagar los trenes en julio, si finalmente no hay acuerdo con el Ejecutivo central.

El portavoz del PAR en las Cortes ha indicado que el Gobierno central tiene ahora la oportunidad de demostrar "su defensa en la lucha contra la despoblación", asumiendo el coste que le corresponde de los servicios ferroviarios en función de su competencia. Ha pedido "sensibilidad con Aragón".

ESPECIALES CARACTERÍSTICAS

Guerrero ha subrayado que hay que mantener las comunicaciones regionales por ferrocarril "aunque sean deficitarias por las especiales características que tenemos de dispersión, baja densidad de población y población envejecida". Los regionales, ha insistido, "propician actividad económica y social, que es lo mismo que generar asentamiento de población y oportunidades de futuro".

Por su parte la diputada del PAR por Teruel en las Cortes autonómicas, Esther Peirat, ha recordado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que el servicio entre Teruel y Caudiel, que pretende dejar de financiar y cuyo coste no quiere asumir Renfe, es "esencial y prioritario".

Ha añadido que sería "indigno y decepcionante" que se perdiera este tren por la "mala gestión" de la compañía ferroviaria y por la "ausencia de voluntad" del ministro del ramo, José Luis Ábalos. Guerrero y Peirat han pedido al ministerio que acepte la reunión solicitada por los alcaldes afectados y cumpla con las obligaciones que tiene con Aragón.