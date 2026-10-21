Hereu aboga por la regulación de centros de datos para "evitar reacciones contrarias" a una "infraestructura necesaria"

1127307.1.260.149.20261021123556 El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios durante la inauguración de la VI Convención Turespaña, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, a 21 de octubre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Este evento anual es el principal p - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido el real decreto para regular los centros de datos en España para "evitar reacciones contrarias en el futuro al establecimiento de una infraestructura necesaria".

Hereu se ha expresado así este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de la VI Convención Turespaña, que se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Desde el Gobierno de España, "consideramos que los centros de datos tienen un papel importante en nuestra estrategia, que tiene que ser compatible, evidentemente, con la sostenibilidad y con el desarrollo de toda la industria, de todos los sectores industriales", ha afirmado Jordi Hereu.

"Lo que queremos es generar las condiciones con las que poder implementar e implantar estos centros, que nos parecen importantes, pero que tienen que estar de acuerdo con una estrategia general industrial en España", ha manifestado.

Sobre la aprobación del real decreto para regular los centros de datos en España, una normativa orientada a fijar criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital que cuenta con el rechazo de la patronal del sector, y que el Gobierno de España prevé aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Acerca de los plazos para la aprobación de la nueva normativa, el ministro de Industria y Turismo ha aclarado que depende de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por lo que "no puedo decir en concreto cuándo".

"Tenemos que ser conscientes de que en todo el mundo empieza a haber muchas movilizaciones para que una determinada actividad no monopolice ni el consumo energético ni de agua, por tanto, tiene que ser coherente", ha apuntado Hereu, para reivindicar que es una actividad, la de los centros de datos, que "sencillamente tenemos que regular".

DETALLES DE LA NORMA

El Ejecutivo central exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.

Asimismo, dará preferencia a aquellas instalaciones que vengan acompañadas de nueva generación renovable, que hagan un uso eficiente del agua y del suelo, y que refuercen la autonomía tecnológica del país.

Desde SpainDC, la asociación española de 'data centers' han alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, mientras que desde el Gobierno de Aragón han advertido de que la nueva normativa podría suponer un grave perjuicio para la comunidad autónoma ante la amenaza de que "comprometa inversiones estratégicas".

En concreto, en los tres años que lleva Jorge Azcón al frente del Ejecutivo autonómico se han anunciado proyectos por valor de 90.000 millones de euros, fundamentalmente vinculados a centros de datos.