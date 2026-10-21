Hereu destaca el potencial de desarrollo de Aragón en turismo internacional: "Necesitamos que descubran sus mil valores"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la inauguración de la VI Convención Turespaña, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, a 21 de octubre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Este evento anual es el principal punto de encuentro par- Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado el "largo potencial de desarrollo" de Aragón en el turismo internacional, puesto que ya es "muy conocido" por el nacional, de modo que ha expresado: "Necesitamos que el mundo descubra los mil valores patrimoniales, paisajísticos, humanos, gastronómicos e históricos de Aragón y Zaragoza".

Así lo ha indicado Jordi Hereu este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la inauguración institucional de la VI Convención de Turespaña, celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Hereu ha incidido en la importancia de "desestacionalizar y desconcentrar los destinos" y ha asegurado que en España se avanza en este sentido, puesto que "las temporadas que antes decíamos baja y media son las que más crecen, muy por encima del verano", como también lo hacen "las regiones que históricamente no eran tan turísticas".

Desde el Gobierno de España "hemos invertido 3.500 millones en la transformación del modelo turístico", ha cifrado. En concreto, en Aragón casi 200 millones de euros en proyectos dirigidos a desestacionalizar el turismo.

"Es una propuesta que ya no está ligada solo al sol y playa y, por tanto, nos permite el turismo urbano visitar Zaragoza, que se puede hacer durante todo el año", ha aseverado Hereu.

En la VI Convención de Turespaña se analiza cómo poner la promoción internacional de España al servicio de una estrategia basada en "la triple sostenibilidad: la social, la ambiental y la económica", ha comentado, para añadir que Aragón es relevante porque "cuando hablamos de desconcentrar los destinos y desestacionalizar a lo largo del año, diversificar las propuestas y digitalizar" esta comunidad autónoma "tiene un papel creciente".

REGULACIÓN DE VIVIENDAS

En este punto, el ministro de Industria y Turismo se ha referido a las viviendas de uso turístico (VUT), "un caso muy claro donde se tiene que regular y eliminar dependiendo de cada ciudad", puesto que "regular y limitar el mercado" hace posible "la sostenibilidad social, la relación entre el turismo y el residente".

Ha recordado Hereu que corresponde a los gobiernos autonómicos y locales regular la oferta: "Gobernar el turismo es poner reglas de juego, es regular el mercado y, a veces, significa limitarlo". Ha añadido que la apuesta turística impulsada desde el Gobierno de España no solo pone al turista en el centro de la estrategia, sino también "al residente, al trabajador y al emprendedor".

"También soy partidario de impulsar tasas turísticas para disminuir las externalidades negativas y que las ciudades, las regiones, obtengan unos recursos que después puedan reinvertir en la calidad de vida de sus ciudadanos", ha afirmado el ministro de Industria y Turismo.