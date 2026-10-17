Herido grave un ciclista de 16 años tras ser atropellado por un autobús de línea regular, en Sástago (Zaragoza)

Estado del autobús tras el atropello a un menor de 16 años, en Sástago. - GUARDIA CIVIL

SÁSTAGO (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

Un ciclista menor de edad, de 16 años, ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús que cubría la línea regular Caspe-Zaragoza, a la altura del municipio de Sástago.

Los hechos han ocurrido a las 12.00 horas de este sábado, 17 de octubre, en el kilómetro 14,4 de la A-221, en el término municipal de Sástago, han informado desde la Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado por el helicóptero del 112 al Hospital Clínico de Zaragoza debido a la gravedad de su estado.

Por otro lado, en el autobús viajaban seis pasajeros, además del conductor, en el momento del accidente. Todos ellos han resultado todos ilesos. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) estudia las causas del siniestro.