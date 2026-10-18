El Hospital de Barbastro impulsa un proyecto para mejorar el control del dolor en la cirugía de mama

Profesionales de Anestesia y Enfermería en una intervención quirúrgica en el Hospital de Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Barbastro impulsa un proyecto de mejora asistencial dirigido a optimizar el abordaje del dolor en las pacientes sometidas a cirugía de mama mediante la aplicación protocolizada de bloqueos anestésicos, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Se trata de una técnica ampliamente utilizada y respaldada por la evidencia científica para reducir el dolor propio de la intervención quirúrgica, que consiste en la administración eco-guiada de anestésicos locales sobre nervios específicos para impedir temporalmente la transmisión del dolor.

Esta técnica permite mejorar la analgesia durante y después de la cirugía y reducir la necesidad de recurrir a fármacos opioides, que pueden provocar efectos secundarios como náuseas, vómitos, mareos o una recuperación más lenta.

El proyecto se aplica a distintos tipos de cirugía mamaria, tanto oncológica como reconstructiva o reparadora, aunque la mayor parte de las intervenciones corresponden a pacientes con cáncer de mama.

La iniciativa, desarrollada por un equipo multidisciplinar, en el que participan los Servicios de Anestesiología, Ginecología, Cirugía General y Enfermería, busca avanzar hacia una atención más homogénea, individualizada y humana, centrada en las necesidades de cada paciente.

La homogeneización de la práctica clínica constituye uno de los pilares del proyecto, ya que permite establecer criterios compartidos y facilitar que las pacientes se beneficien de un abordaje analgésico protocolizado.

"Tenemos el convencimiento de que la atención a las pacientes con cáncer de mama va más allá del tratamiento de la enfermedad. El cuidado integral también implica atender el dolor, favorecer el bienestar durante el proceso quirúrgico y acompañar a cada mujer en cada paso de su recuperación", ha destacado la anestesista Cristina Latre, coordinadora del proyecto en el centro de la capital del Vero.

En el Hospital de Barbastro cada año se intervienen unas cien mujeres por procesos de mama, de las cuales, más del 70% corresponden a tumores.