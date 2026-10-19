Un hotel del terror y una invasión zombi protagonizan Halloween en Puerto Venecia

Archivo - Halloween en Puerto Venecia, Zaragoza. - PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia volverá a transformar sus instalaciones para celebrar Halloween con una programación que combina experiencias inmersivas, actividades infantiles y propuestas de ocio para diferentes edades. En esta ocasión, los protagonistas serán un hotel del terror y una invasión zombi.

Así, del 19 de octubre al 1 de noviembre, el shopping resort contará con distintos escenarios tematizados, entre ellos su característica pasarela de calabazas y la gran araña gigante instalada en el Puente Japonés, que regresará como uno de los elementos más reconocibles de estas fechas.

'La Maldición del Gran Hotel Venecia' es una de las principales propuestas de este año, una experiencia que trasladará a los participantes al interior de un misterioso hotel donde nada es lo que parece. A través de sus pasillos y habitaciones, los visitantes deberán descubrir los secretos que esconde este peculiar establecimiento, en un recorrido ambientado con diferentes escenarios y sorpresas.

La actividad estará disponible del 19 de octubre al 1 de noviembre y contará con dos niveles de intensidad adaptados a distintas edades. De 17.00 a 19.00 horas se ofrecerá una versión de miedo reducido, pensada para los más pequeños, mientras que de 19.00 a 21.00 horas el recorrido estará dirigido a mayores de 12 años, con una ambientación más intensa. Los sábados y festivos de apertura también podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Para participar será necesario realizar una reserva a través de la página web de Puerto Venecia. La tecnología también tendrá su espacio en esta celebración con 'Cazafantasmas', una experiencia de realidad aumentada que invitará a recorrer diferentes puntos del complejo en busca de personajes virtuales.

A través de la aplicación de Puerto Venecia y mediante códigos QR distribuidos por sus instalaciones, los participantes podrán localizar y capturar fantasmas, fotografiarse junto a ellos y conseguir premios.

La actividad estará disponible durante toda la programación, del 19 de octubre al 1 de noviembre, en horario de 10.00 a 22.00 horas.

UNA NOCHE DE HALLOWEEN CON ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

El 31 de octubre concentrará buena parte de las propuestas especiales. Durante el día, los más pequeños podrán participar en 'Truco o Trato', una gymkhana que les llevará por distintos espacios de Puerto Venecia para superar pruebas y conseguir golosinas.

La actividad, que cuenta con el patrocinio de Kids&Us, se desarrollará de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Por la noche llegará una de las citas más esperadas de Halloween: 'Supervivencia Zombi', una experiencia inmersiva que convertirá diferentes zonas del shopping resort en el escenario de una aventura de supervivencia.

Durante seis horas, los participantes deberán completar misiones, superar pruebas y evitar el contacto con los zombis que recorrerán las instalaciones.

La actividad se celebrará durante la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, entre las 00.00 y las 06.00 horas, y requerirá la adquisición previa de entradas.

A estas actividades se sumarán otras propuestas de ocio vinculadas a Halloween. Del 20 al 31 de octubre tendrá lugar Happy Halloween, mientras que los cines Cinesa ampliarán su horario el 31 de octubre, con una jornada de Maratón de Terror que se prolongará desde las 10.00 de la mañana hasta las 03.00 de la madrugada.

La programación se completará con los diferentes espacios decorados que podrán encontrarse durante estas dos semanas en Puerto Venecia.

Calabazas, figuras de gran formato y escenarios inspirados en Halloween volverán a formar parte del paisaje del complejo, ofreciendo también una alternativa para quienes prefieran disfrutar de la ambientación sin participar en las actividades.

El 1 de noviembre, festivo de apertura comercial, Puerto Venecia abrirá sus puertas y mantendrá activa su programación especial de Halloween, ofreciendo una última oportunidad para disfrutar de las actividades y los espacios tematizados que durante estas dos semanas ambientarán el shopping resort.