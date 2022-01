El IASS abre dos bolsas de empleo para las residencias de mayores a causa de las bajas por COVID

Los brotes en residencias de mayores de Aragón se elevan a 119, con 507 afectados

ZARAGOZA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha abierto este martes, 11 de enero, dos bolsas de empleo para dar respuesta a la demanda de personal en las residencias privadas, a causa de las bajas que se han producido por la séptima onda epidémica de la pandemia del coronavirus en la comunidad autónoma.

En ambos casos, el llamamiento es para trabajar en residencias de entidades sociales y mercantiles para que puedan hacer las contrataciones que sean necesarias.

El proceso se está realizando en estrecha colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo, que está trabajando en labores de intermediación con sus bases de datos y realizando sondeos para poder cubrir los puestos "con la mayor celeridad posible", ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha constatado la "falta de personal importante" ya que en las residencias "se plasma lo que pasa en la sociedad", donde también se está registrado un elevado número de contagios de coronavirus.

La primera de las bolsas de empleo se refiere a trabajadores con titulación en técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención a personas en situación de dependencia, certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, cualificación profesional de atención sociosanitaria en el domicilio, gerocultor o auxiliar de ayuda a domicilio.

En la segunda de las bolsas de trabajo, no se requerirá titulación, pero sí experiencia como cuidadores o en servicios auxiliares, como cocina, limpieza y mantenimiento. Al respecto, la consejera ha dicho que se ha optado por esta "flexibilización" en acuerdo con el resto de comunidades autónomas y el Gobierno central por la "urgencia" que existe de disponer de personal.

Los interesados podrán inscribirse rellenando los cuestionarios que aparecen en el enlace 'https://www.aragon.es/-/bolsas-de-empleo-1', ha informado el Gobierno autonómico en una nota de prensa.

BROTES

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha detallado que en este momento hay 119 brotes abiertos en residencias de mayores en Aragón, que afectan a 507 personas, de las que 279 son residentes y el resto trabajadores. Además, en 70 de ellas solo hay una o dos personas positivas lo que refleja que se está trabajando bien ya que no se propagan los contagios, ha esgrimido Broto.

La responsable de Ciudadanía también ha dicho que en 60 residencias solo hay positivos en trabajadores. Respecto a la vacunación contra la COVID-19, ha apuntado que prácticamente el cien por cien de los mayores ha recibido las tres dosis, salvo en algún caso "muy excepcional" que no ha querido, y solo el dos por ciento de los trabajadores no lo han hecho. El pasaporte COVID ha incentivado esta inmunización.

Broto ha añadido que la vacuna "se nota" puesto que si el 27 de diciembre de 2020, "cuando empezamos a vacunar, teníamos 43 brotes y 1.543 personas positivas" y ahora "la situación es muy diferente".

La consejera también ha comunicado que se ha prorrogado la instrucción sobre las medidas COVID en residencias, que, inicialmente, finalizaba el 8 de enero, y que supone que para visitar a familiares que viven en ellas es preciso el certificado COVID y no se puede acceder a las habitaciones.

En caso de brote, no se puede acudir a estos centros. "No están permitidas ni las entradas, ni las salidas", ha recordado. Broto ha reconocido que, "a estas alturas, soñábamos con que estas medidas no sería necesarias, pero siguen siéndolo".