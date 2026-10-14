Ibercaja impulsa el uso de Bizum entre los jóvenes con el sorteo de tres iPhone 18 Pro

Archivo - Oficina de Ibercaja. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha puesto en marcha una nueva campaña dirigida al segmento joven con el objetivo de fomentar el alta y el uso de Bizum entre sus clientes de 18 a 30 años. Como incentivo, la entidad sorteará un iPhone 18 Pro al mes durante octubre, noviembre y diciembre de 2026 entre los participantes que utilicen este servicio.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y tendrá ámbito nacional. Podrán participar los clientes de Ibercaja de entre 18 y 30 años que dispongan de una cuenta en el banco, tengan activado Bizum y se hayan inscrito previamente a la promoción a través del formulario habilitado en la web de Ibercaja 'www.Ibercaja.es/particulares/promociones/'.

Cada operación de envío o recepción de dinero realizada mediante Bizum supondrá una participación en el sorteo mensual correspondiente, sin límite máximo de participaciones.

Además, el contador de participaciones se reiniciará al comienzo de cada mes, ofreciendo nuevas oportunidades a los participantes durante toda la campaña.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Ibercaja para fortalecer su propuesta de valor para los jóvenes, facilitando el acceso a soluciones digitales y promoviendo hábitos de banca móvil y pagos inmediatos adaptados a las necesidades de este colectivo.

La acción busca incrementar tanto el número de usuarios de Bizum, como el volumen de operaciones realizadas a través de esta plataforma, contribuyendo además al crecimiento de la vinculación de los clientes jóvenes con la entidad.

Para dar a conocer la promoción, Ibercaja desarrollará una campaña de comunicación multicanal a través de correo electrónico, notificaciones en banca digital, la página web corporativa y redes sociales. Asimismo, aquellos clientes que todavía no estén dados de alta en la banca digital recibirán información sobre cómo activar el servicio y descargar la aplicación de Ibercaja para poder acceder a todas sus funcionalidades y participar en el sorteo.

Durante la campaña se sortearán un total de tres iPhone 18 Pro, uno en cada uno de los sorteos mensuales previstos para octubre, noviembre y diciembre.