Iceta confía en que "tendremos una candidatura olímpica magnífica", pero "no todo el mundo será totalmente feliz"

MORA DE RUBIELOS (TERUEL), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha confiado en que "al final tendremos una candidatura magnífica" para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, aunque "no todo el mundo será totalmente feliz".

Iceta ha visitado Mora de Rubielos, donde ha declarado a los medios de comunicación que esta candidatura "es una oportunidad" para Cataluña y Aragón, aseverando que "tendremos buenas noticias" porque el COE "está trabajando mucho" para "encontrar una solución que satisfaga a todos", lo que ha dado por seguro.

"Tenemos muchas posibilidades de ganar", ha continuado Iceta, quien ha considerado que esto exige que la candidatura sea "muy solvente desde el punto de vista profesional, que demos garantías", y "que vayamos todos juntos" porque "cuando hay mucho ruido las posibilidades decaen".

"Pido a todo el mundo que se ponga del lado del COE y ayude a encontrar soluciones", ha manifestado Iceta, quien ha comentado que hay zonas, como el Pirineo, que tienen la sensación de que "solo nos acordamos de ellas un breve tiempo cada año", cuando nieva, pero "ahí vive gente que tiene que vivir todo el año y ser capaz de atraer turismo".

"No hay ninguna oportunidad más potente que los Juegos de Invierno y espero que todos trabajemos para aprovechar esta oportunidad y ganar", ha indicado, advirtiendo de que "vamos a tener rivales de mucha envergadura, ciudades que ya han celebrado unos Juegos Olímpicos, con unas infraestructuras muy probadas", mientras que la fuerza de la candidatura de Cataluña y Aragón es que "no se han celebrado unos Juegos de Invierno en España".

"El primer movimiento" es alcanzar un consenso que "elimine susceptibilidades" y que la candidatura sea "equilibrada", ha expresado el ministro, quien ha añadido que todos están trabajando para que la candidatura haya "cuajado" antes del próximo verano.

Iceta ha dejado clara su "confianza" en el presidente del COE, Alejandro Blanco, porque "conoce bien a las personas, a los actores políticos, y sabe cómo ganar: En Lausana y, sobre todo, de la mano del presidente del COI". Ha avisado de que "no nos podemos permitir hacer tal ruido que al final nos digan 'ya lo presentaréis en otro momento".

CANDIDATURA CONJUNTA

Miquel Iceta ha señalado que el COI "solo tiene un dato", que la candidatura española tiene el apoyo del COE, Aragón, Cataluña y el Gobierno de España, de manera que "si cuatro lo pidieron, cuatro se han de ratificar y presentar una candidatura muy potente" y "hacer ese esfuerzo para que todo el mundo se sienta no solo cómodo, sino comprometido".

"Nadie se quiere mover, pero todo el mundo sabe que si no se mueve no habrá foto", ha continuado el ministro, para quien "hay que dejar tiempo" porque "a veces una declaración, incluso con la mejor intención, puede entorpecer el proceso de negociación". Ha añadido: "No nos podemos permitir el lujo de perder esa oportunidad por la gente del Pirineo sobre todo".

Por otra parte, ha recalcado que "aunque nos gustaría multiplicar las sedes, tenemos alguna restricción presupuestaria" porque el COI pide que cada sede "tenga facilidades" para los medios, los deportistas, técnicos y árbitros, "y no es fácil", pero "encontraremos una solución".

"Vamos a tener pruebas en muchos valles, no me atrevo a decir en todos" porque "no todos puede acoger pruebas olímpicas" y se buscará "un lugar alternativo". "No todo el mundo va a ser totalmente feliz, pero los acuerdos son así y lo que son posiciones que parecen difíciles de mover, finalmente, si hay voluntad, eso se hace", ha aseverado Iceta, quien ha hecho hincapié en que "es una candidatura de Cataluña y Aragón, del conjunto de España, y todos los españoles han de ver que hemos sabido ponernos de acuerdo por encima de las diferencias que hemos encontrado en el camino".

ESCENARIO IMPOSIBLE

A preguntas de los medios de comunicación, Iceta ha dicho que una candidatura en solitario de Cataluña "es un escenario imposible", insistiendo en que el COI recibió una carta firmada por el COE, el Gobierno de España y los Ejecutivos de Aragón y Cataluña, y "no entenderían que ahora alguien se descolgara". Ha deseado que Aragón y Cataluña "estén totalmente comprometidas: Ese es nuestro objetivo y yo de ese caballo no me bajo".