Iglesias (PSOE) urge al Gobierno de Aragón a pagar el anticipo de la PAC del 70%

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agricultura del PSOE Aragón, Marcel Iglesias, ha urgido este lunes al Gobierno autonómico a pagar el anticipo de la PAC del 70%, que la UE ha autorizado desde el pasado 16 de octubre y para el que el Ministerio de Agricultura (MAPA) ha habilitado una partida de 228 millones de euros.

Iglesias ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que el consejero, Javier Rincón, se comprometió con las organizaciones profesionales agrarias a pagar este adelanto de la PAC en una fecha cercana al 16 de octubre y ha recalcado qeu "los agricultores y los ganaderos vienen de un tiempo complicado, de la sequía, y están afrontando los pagos de la siembra, de la compra de comida para la ganadería para pasar el invierno y este momento es el adecuado para el anticipo".

"Yo no voy a acusar al actual consejero, como sí hacía el anterior portavoz del PP, de mentir porque no pagaba justo el día que la UE lo permitía, pero sí voy a recordar que fue Rincón el que se comprometió a pagar en una fecha lo más cercana posible al 16 de octubre y esos pagos todavía no se han hecho y cada día se acerca más la fecha de inicio de los pagos ordinarios del 1 de diciembre".

Iglesias ha pedido agilidad a la Administración, lamentando que la gestión en Agricultura está siendo "muy lenta a la hora de pagar estas ayudas y sacar todas las convocatorias de subvenciones de modernización de explotaciones, innovación o para jóvenes agricultores, y eso tiene una afección muy directa en las personas que hacen grandes inversiones".

También se ha quejado de que las ayudas para paliar los efectos de la sequía "van con mucho retraso" y "van a llegar a muy pocos" profesionales del sector, "son ayudas que se quedan muy escasas", indicando que el presidente del Ejecuctivo, Jorge Azcón, se comprometió a pagarlas en 2023 "y no pagó" y en 2024 "están sobre la mesa, son insuficientes, llegan muy tarde y solo afectarán a algunas zonas de Aragón".

El diputado del PSOE ha apuntado que el Gobierno regional no ha pagado todavía las ayudas a las zonas con limitaciones naturales y de montaña, "que necesitan un apoyo extraordinario", añadiendo que el anterior consejero de Agricultura, Ángel Samper, se comprometió a incrementar estas ayudas.