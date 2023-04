La II Jornada Aragonesa de Humanización en Cáncer de Mama se centra en el diagnóstico y tratamiento entre los varones

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada Aragonesa de Humanización en Cáncer de Mama está centrada en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en el varón, bajo el lema 'Ellos también suman', para incidir en el hecho de que los varones también pueden desarrollar esta patología, aunque no lo sepan.

Es precisamente el desconocimiento lo que provoca que ese cáncer se detecte tarde, empeorando así el pronóstico y generando riesgo para la supervivencia del paciente, han alertado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Expertos y pacientes quieren visibilizar este problema para hacer una llamada de atención a la sociedad, y así, la Asociación Española Contra el Cáncer, Amac Gema, la Asociación CMM, INVI y profesionales del Hospital Universitario Miguel Servet han organizado esta jornada, en la que se analiza si la ciudadanía conoce esta patología, cómo se aborda desde la Atención Primaria y la hospitalaria, que tabús existen al respecto y cómo hacerles frente.

Una encuesta realizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en la capital aragonesa, en la que se ha entrevistado a 787 personas, ha revelado que el 83 por ciento sabía que los hombres tienen mama; sin embargo, de esas personas, un diez por ciento no contemplan la posibilidad de que tengan cáncer de mama por lo que, en resumen, cerca del 30 por ciento de los preguntados considera que un hombre no puede tener cáncer de mama.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha participado en la apertura de esta segunda jornada y ha recalcado la trascendencia del diagnóstico precoz y el alcance que tiene la adecuada comunicación entre el paciente y el profesional.

El diagnóstico de cáncer supone en los pacientes afectados y sus familiares una ruptura brusca con la vida cotidiana, dando lugar a aspectos como la despersonalización, la pérdida del equilibrio emocional, el miedo y las tensiones asociadas a los tiempos de espera, ha explicado la jefa de sección de la Unidad de Cirugía Endocrina, Bariátrica y de Mama del Hospital Universitario Miguel Servet, Carmen Casamayor.

"Existe un desconocimiento importante en la sociedad sobre este problema, incluso en el colectivo médico probablemente, y realmente es importante darlo a conocer", ha apostillad la especialista, recordando, asimismo, que uno de cada cien casos de cáncer de mama ocurren en un varón, pero como este desconoce que tiene glándula mamaria, o, si lo sabe, no cree que pueda sufrir este tipo de cáncer, "no le da importancia y no pide ayuda profesional cuando el tumor es incipiente".

En este sentido, Casamayor ha incidido en que existe "una importante cultura desde hace muchos años alrededor del cáncer de mama de la mujer", puesto que los materiales divulgativos están enfocados a ella, lo que puede ocasionar que el hombre crea que esa enfermedad no le afecta.

Por tanto, para esta jornada se ha elaborado un vídeo y unos folletos informativos sobre cómo debe el hombre realizarse una autoexploración. "Hemos querido aportar una exploración en un varón y para un varón", ha destacado la especialista.