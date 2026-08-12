El incendio de Las Peñas de Riglos sigue activo, con 5.000 hectáreas quemadas, aunque "evoluciona mejor"

Vista del incendio de Las Peñas de Riglos. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue activo y ha quemado ya 5.000 hectáreas, aunque "evoluciona mejor" que este martes, ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras presidir este miércoles una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Edificio Pignatelli.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha señalado que, a estas horas, "el incendio tiene menos potencialidad que ayer, pero sigue estando activo y sigue siendo preocupante, sobre todo la evolución de su flanco derecho hacia la zona monumental de San Juan de la Peña". El perímetro es de 40 kilómetros, ha apuntado.

Durante el día de hoy van a intervenir 22 medios aéreos, 6 aviones y 16 helicópteros, así como los medios terrestres del Gobierno de Aragón, la DPZ, la DPH, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hoy trabajarán 500 efectivos.

La zona afectada son campos de cultivo, matorral bajo y pinar de repoblación de los años 60. El incendio ha sobrepasado "ampliamente" los cortafuegos que había en la zona.

A lo largo del día se pondrá en pre-alerta alguna localidad, posiblemente Osia y Bernués, y se dará pre-aviso a quienes se encuentran en los monasterios viejo y nuevo de San Juan de la Peña, donde ya se han limitado las visitas, que se van a suspender.

Están cortadas las carreteras A-132, entre Murillo de Gállego y Bailo, y la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña, también está interrumpida una línea de media tensión.

Roberto Bermúdez de Castro ha agradecido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al Ejército el apoyo de la UME, también a las Comarcas de Jacetania y La Hoya de Huesca, a la Delegación del Gobierno en Aragón y al MITECO, resaltando "la coordinación" entre todas las Administraciones: "Somos un modelo y nuestro objetivo es apagar incendios, ayudar a la gente desalojada de sus casas e intentar que esto se restablezca con normalidad".

Ha comentado que en el flanco derecho hay dificultades porque algunas zonas son escarpadas, "muy complicadas", y es complicado llevar el agua al haber pocos caminos. Está perimetrado el 50% del incendio.

Hasta este sábado no habrá una bajada "clara" de temperaturas y tormentas, ha continuado el consejero, indicando que "no tenemos mucho viento", que es "seco y cálido, asqueroso para los incendios forestales".