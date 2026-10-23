Investigado un vecino del Alto Gállego por un delito contra la salud pública en Panticosa (Huesca)

Plantación outdoor de cannabis sativa en Panticosa. - GUARDIA CIVIL

Los agentes han hallado plantaciones de marihuana en una finca de su propiedad

PANTICOSA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a un varón de 46 años, vecino de la Comarca del Alto Gállego, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en el término municipal de Panticosa, al hallar en una finca de su propiedad plantaciones de marihuana.

El Puesto de la Guardia Civil de Biescas realizaba funciones preventivas de posibles hechos delictivos en el término municipal de Panticosa el pasado 4 de octubre, cuando detectaron que en la parcela del interior de una finca particular había una plantación outdoor de 'cannabis sativa', en concreto, siete plantas de gran tamaño.

Tras averiguar la identidad del titular de la finca, el pasado 13 de octubre los agentes procedieron a la entrada y registro de la misma. En el interior hallaron, en un almacén, siete plantas de cannabis sativa ya cortadas y en fase de secado, por lo que procedieron a la intervención de la mismas.

Por este motivo, se ha abierto una investigación al titular de la finca. Como resultado de la intervención policial se incautaron dos kilos de cogollos secos de marihuana que fueron remitidos para su análisis al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Aragón.

La instrucción de diligencias ha correspondido al Puesto de la Guardia Civil de Biescas, que las entregó ante el Tribunal de Instancia e Instrucción de Jaca, debiendo el investigado personarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.