El IPC sube al 4,4% en septiembre en Aragón y los precios encadenan tres meses de incrementos

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ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 4,4% en Aragón en septiembre en tasa interanual, cinco décimas por encima del mes anterior. De acuerdo a este dato, los precios encadenan tres meses de subidas en Aragón.

En términos mensuales, la inflación en Aragón ha aumentado un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,2%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mayor incremento de los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior se ha registrado en transporte, un 10,1% más que en septiembre de 2025 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 9,3% más (+1,7 puntos); información y comunicaciones, un 3,4% más (+0,1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,3% más (+0,3 puntos).

En el lado contrario, es decir, donde se ha anotado la subida más moderada, ha sido en enseñanza, un 1,3% (-0,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente); vestido y calzado, un 1,5% (+3,8 puntos); sanidad, un 2,2% (-0,1 puntos) y restaurantes y servicios de alojamiento, un 2,4% (-0,3 puntos).

OTRAS CCAA

A nivel nacional, el IPC ha crecido un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y ha elevado 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las han presentado Castilla - La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se encuentran Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Cataluña (4,5%).

Los precios han ido al alza en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado, siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más han crecido, sin embargo, Euskadi (+0,5%) Cataluña (+0,5%) y Aragón (+0,5%) han apuntado los incrementos más moderados.