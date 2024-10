IU rechaza "la ofensiva de la ultraderecha apoyada por el PP" contra la Ley de Memoria Democrática

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU ha rechazado este lunes "la ofensiva de la ultraderecha, apoyada por el PP", contra la Ley de Memoria Democrática, de la que se cumple hoy el segundo aniversario de su entrada en vigor y que "apenas se desarrolló debido a la convocatoria de elecciones anticipadas" el 23 de julio de 2023.

En una nota de prensa, IU ha señalado que las estrategias contra esta ley son "la inacción y el abandono absoluto, la relativización y el revisionismo" y, lo último, "como hemos visto aquí en Aragón y otras comunidades autónomas, la negación y blanqueo del franquismo mediante las definidas como leyes o Planes de Concordia".

"La derecha reaccionaria de siempre, con el añadido de la ultraderecha, no quiere condenar el franquismo, no quiere que se sepa la verdad y no quiere que se haga justicia y se devuelva la dignidad a las víctimas del franquismo", han aseverado.

"Hace un revisionismo de la dictadura, blanquea el franquismo y difunde odio y rencor", ha aseverado el coordinador general de IU y diputado autonómico, Álvaro Sanz.

Por su parte, la diputada por En Común Izquierda Unida y responsable de Memoria Democrática en la DPZ, Nerea Marín, ha indicado que "es urgente, necesario y democrático que se haga justicia, que se conozca la verdad, y que se acabe con esa horrible, tremenda, injusta y antidemocrática división de víctimas que, a diferencia de otras, siguen abandonadas por barrancos y cunetas, sin siquiera un reconocimiento ni homenaje".

RECHAZO AL PLAN DE CONCORDIA

"Aquí, en Aragón, la coalición de Gobierno PP-VOX derogó nuestra Ley de Memoria Democrática de 2018 y, aunque VOX abandonó el Gobierno, aunque el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la derogación y aunque los relatores internacionales de Derechos Humanos de la ONU advirtieron de cómo estas políticas vulneraban los Derechos Humanos, el señor Azcón y su Gobierno se empeñaron en ese Plan de Concordia que ignora a las víctimas del franquismo y reescribe la historia impidiendo que se sepa y conozca la verdad de lo sucedido", ha continuado el portavoz parlamentario de Izquierda Unida Aragón en las Cortes.

Para IU, "aunque Azcón demuestre su nula voluntad de acción a favor de las víctimas de la dictadura, el Gobierno de Aragón debe cumplir las obligaciones que, para todo el Estado, señala la Ley 20/22 de Memoria Democrática. "No vamos a permitir que aquí, la derecha reaccionaria que gobierna en Aragón, en dos Diputaciones Provinciales y en muchos Ayuntamientos, incumpla la ley estatal y abandone a las víctimas del franquismo, así que adoptaremos todas las medidas políticas y jurídicas necesarias para ello", ha asegurado Álvaro Sanz.

Este segundo aniversario, la formación ha aprovechado para recordar que se mantiene en su compromiso de trabajar, junto a las asociaciones memorialistas, para intentar un consenso social y político que, desde el convencimiento democrático, sea antifascista.