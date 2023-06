El IX Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel premia a fotógrafos de India, España, Turquía y Bielorrusia

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IX Premio de Fotografía Jalón Ángel ha otorgado sus galardones a Supratim Bhattacharjee (India) en la modalidad Retrato; a Miquel Planells Saurina (España) en Viajes; a Anar Kruglik (Bielorrusia) en la categoría especial Ciencia y Fotografía, y a Arzu Ibranoglu (Turquía) en la categoría 70 aniversario Educación y Formación.

La novena edición del premio ha recibido más de 1.500 participaciones de 97 países como España, Tanzania, Francia, India, Noruega, Mozambique, México, Kenia, Haití o Canadá, entre otros, y el jurado ha estado compuesto por la periodista y fotógrafa documental, Ana Palacios; la fotógrafa documental, Susana Girón; y la

directora del Archivo Jalón Ángel, Pilar Irala-Hortal, ha informado la Universidad San Jorge en una nota de prensa.

En la categoría Retrato, el jurado ha explicado que la fotografía ganadora, titulada "Sinking Sundarbans" y realizada por Supratim Bhattacharjee de Kolkata (India), muestra el espíritu documental, la mirada y el fondo. "Es una fotografía potente, con mucha fuerza, que

recuerda al Arca de Noé, la catástrofe y el fin del mundo. Hace que la niña se empoderé, sobreviva, desafía con la mirada la adversidad. Es la calma en medio de la tormenta o un equilibrio entre el caos y la situación", han mencionado.

Sobre la imagen ganadora en Viajes, titulada "Entre rocas" y cuyo autor fue Miquel Planells Saurina de Gerona (España), el jurado ha subrayado la casa en medio de la nada, con una fotografía sorprendente, bien resuelta, en un lugar idílico, aunque no sea tan exótico o paradisíaco como otros. "El blanco y negro es un recurso que ve el entorno fotográfico con calma, con el reflejo en el agua", han explicado.

Esta novena edición, además, ha contado con dos categorías especiales. La primera, Ciencia y Fotografía, es un reconocimiento al 170 aniversario de nacimiento de Ramón y Cajal y ha tenido como ganadora la fotografía titulada "Science and nature" de Anar Kruglik, de Bielorrusia.

El jurado ha destacado la estética, los colores, el contraste, la vida abriéndose camino y la naturaleza creciendo en medio del metal. "Se abre camino con las fuerzas tecnológicas, por lo que siempre hay un espacio para la vida. Lanza un mensaje esperanzador", han expresado.

La segunda categoría especial, Educación y Formación, surge con motivo del 70 aniversario del Grupo San Valero y ha galardonado a la fotografía titulada "Reading" de Arzu Ibranoglu de Turquía. El jurado ha señalado que se trata de una imagen que conmueve y hace que el interés se abra paso. "Da esperanza en mitad de un espacio que parece aislado. Ese interés por aprender, en un entorno rural complicado, muestra la lucha y consistencia de estudiar", han argumentado.

MENCIONES ESPECIALES

Además, el jurado ha otorgado varias menciones especiales. Dentro de la categoría Retrato, se ha reconocido al zaragozano Diego Ibarra Sánchez, por su fotografía "Hijacked Education", sobre la que han destacado "su potencia de luz, la expresión, la historia que se intuye detrás, el contexto de la guerra y la forma de X que hace la luz haciendo una marca en la chica para siempre".

Se trataba de una candidatura principal para el premio, pero finalmente se le ha otorgado la mención especial debido a que en las bases se establecía que las fotografías ganadoras no podían haber sido premiadas en otros concursos en las mismas fechas.

En esta categoría también se ha entregado este reconocimiento a la fotografía "Hair In My Dish" de Vilma Leino (Berlín, Alemania) por ser una imagen diferente a lo que se suele ver. "Muy bien construida, aportando otra estética que no es tan documentalista. La iluminación, los colores, los detalles y la introducción de elementos hace que sea una propuesta arriesgada que hace detenerte en la imagen buscando

detalles", ha expuesto el jurado.

En la categoría Viajes, Nelly Elagina (Montengro) ha recibido otra de las menciones por su fotografía "Atlantis of the Russian North", por su composición y por aportar un sentimiento de exploradores que se tiene en el viaje. "Transmite una sensación cinematográfica con un punto narrativo, pero también la sensación de viaje, soledad, cansancio, buscando un refugio en una casa destartalada", han explicado.

Por su parte, en la modalidad Educación y Formación, se han otorgado dos menciones especiales. Por un lado, a la imagen del madrileño "Piano" de Javier Arcenillas por ser una fotografía que refleja el interés por la enseñanza y el homenaje a personas que muestran el camino. "Muestra cómo se pueden lograr los objetivos con estímulo y dedicando tiempo. Pone el foco en el cuidador, haciendo que el que enseña sea protagonista también", han subrayado.

Por otro lado, a Marcos Antonio Ramos Esteves (Río de Janeiro, Brasil) por su fotografía "Todavía hay tiempo", que ha sido elegida por mostrar la curiosidad y las ganas de saber, escribir y comunicarse, aunque sea mediante la luz de una vela. "El mensaje se focaliza en la inclusión de los mayores. Puede servir como mensaje para otras personas, la conciencia y sensibilización de que la formación llega a personas con otras capacidades o personas de mayores", han detallado.

OTRAS DOS MENCIONES

Finalmente, en la categoría Ciencia y Fotografía el jurado ha otorgado otras dos menciones. La primera, para Hadi Dehghanpour (Irán) por su fotografía "Iftar Time" sobre la que han destacado su historia, composición y correlación de elementos que combinan la tradición y la modernidad --placas solares y alfombras--. "Narrativamente contiene mucha historia, el ingenio humano. También destaca por los colores, con un cromatismo armónico y por el ser humano frente a lo que crea a su alrededor", han argumentado.

La segunda ha reconocido la imagen "I will be a doctor" de Marco Mignani (Italia). El jurado ha destacado al científico como reflejo de que "siempre hay alguien dedicado a investigar y mejorar la vida de los demás". También mencionan que "habla de la precariedad en la que se abre camino la ciencia" y remarcan "la aparición del niño" como "idea de tener un modelo en el que fijarse y a quien seguir".