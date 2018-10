Javier Maroto (PP) se cuestiona si Pedro Sánchez gravará los vehículos que "lleven un mes en el garaje"

Publicado 23/09/2018 15:25:10 CET

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto, ha preguntado este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, si va a gravar fiscalmente a los propietarios de vehículos que lleven un mes en el garaje.

Ha afirmado este domingo en Zaragoza que el PP es "el partido que baja los impuestos", rechazando el denominado "impuesto al diésel" y el de las casas vacías. Maroto ha asistido en el Día del Afiliado del PP Aragón, que tiene lugar en el parque de atracciones de la capital aragonesa.

Asimismo, ha defendido la rebaja de los impuestos de Sucesiones, Patrimonio, IRPF, y Sociedades y, sobre el "impuesto al diésel" ha preguntado si Sánchez cree que en España conducen vehículos diesel los millonarios.

También ha criticado "el impuesto a las casas vacías", preguntando "qué es lo siguiente", tras lo que ha asegurado que en Aragón "estamos en el infierno fiscal de Lambán".

DIGNIDAD

El "eje" es la economía, ha continuado Maroto, quien ha mencionado el "debate de dignidad" de los pensionistas, a quienes ha comentado que "en este país no hubo que hacer, como en otros, un recorte del 30 por ciento de las pensiones" para que estas personas "hubieran pagado el pato, de la forma más injusta, de los desmanes de los Gobiernos de izquierdas".

"La cosa iba como un tiro" en la etapa de Mariano Rajoy, ha continuado, aludiendo al objetivo "20-20", con el que el Ejecutivo pretendía llegar a los 20 millones de trabajadores contratados en 2020, a lo que ha opuesto el dato del paro del pasado mes de agosto, el más alto de la Historia de la democracia.

Se trata de "tener políticas acertadas para que el pedal de la economía funciones", opinando que lo que le ocurre a Pedro Sánchez es que cuando se deja de pedalear, la bicicleta continúa circulando, pero "al final se cae".

El dirigente del PP ha expresado que el PP debe liderar debates como el de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, y el del respeto a las mujeres, apuntando que "la generación que viene exige, desde el respeto, los roles compartidos", una bandera que debe ser del PP porque "está en nuestros genes".

Javier Maroto ha criticado, asimismo, la política de inmigración del Gobierno de Sánchez, considerando que "cuando uno hace una cosa y la contraria tiene efectos, y el efecto llamada no es una tontería", rechazando por igual "el discurso extremo anti-europeo insolidario" y "el buenismo", para reivindicar la inmigración "legal, ordenada, vinculada con el mercado de trabajo y respetuosa" con las normas europeas.

RESPALDO NACIONAL

Por otra parte, ha confiado en que el presidente regional del PP, Luis María Beamonte, "va a ser, sin duda, el presidente de la Comunidad muy pronto" y ha reiterado que tiene "todo el respaldo de la dirección nacional" para conseguirlo, apostando por consolidar el "esfuerzo" del PP aragonés con Beamonte en la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Ha aludido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quienes conforman "un dúo" que se intercambia "cromos" y "no son útiles, generan problemas", frente a lo cual "la única alternativa real es un centro derecha reforzado, potente, unido y con capacidad para superar esas dificultades". Ha dicho que el proyecto del presidente nacional del PP, Pablo Casado, es "un proyecto ganador", de "un centro derecha reunificado, querido y apreciado".

Maroto ha elogiado a los militantes de este partido, indicando que "no habría primera fila si no hay segunda, tercera, cuarta y sexta, si no hay Nuevas Generaciones, concejales en muchos municipios" porque "este es un partido de concejales y alcaldes, de afiliados y simpatizantes", recordando que este partido llegó a tener el apoyo de 11 millones de personas "tirando del mismo carro" con "un gran proyecto, de ideas".

Este proyecto hay que desarrollarlo con "ilusión, cercanía, cariño, autocrítica y todo lo que haga falta para que algunos que nos han apoyado en otras ocasiones, que se quedaron en casa, que algunas razones les dimos, puedan volver a confiar en nosotros". Se ha dirigido a quienes se han ido a otros partidos para afirmar que el PP "dice lo que piensa y hace lo que dice", y se le vota "con la cabeza, el corazón y las emociones".