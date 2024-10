Javier Serrano, premio Santa Isabel de Narrativa por el thriller rural "La guarida de los vientos"

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido el XXXIV premio Santa Isabel de narrativa al escritor Javier Serrano por su obra "La guarida de los vientos", un thriller rural ambientado en las tierras del Moncayo. El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra.

El jurado --formado por los escritores Eloy Morera, Úrsula Campos y Clara Sanz-- ha acordado por unanimidad reconocer "la actualidad de la historia y el hecho de la proximidad de sus escenarios, ya que la trama se desarrolla en las tierras zaragozanas del Moncayo". Además, según recoge el fallo, ha valorado también "que se trata de un thriller rural con personajes bien construidos y una trama correctamente desarrollada que atrapa al lector hasta el final del relato". En total, se han presentado 29 obras a esta edición

Javier Serrano, ingeniero industrial de profesión, ha agradecido el premio y ha recordado que la obra está inspirada en el Moncayo, "en parte porque en mi época de estudiante universitario, desde el Campus Río Ebro veíamos por las ventanas la sierra del Moncayo. Ha sido una forma de recrear las vivencias de un joven universitario".

SINOPSIS

La novela comienza con los ecos de un disparo de una escopeta de caza diluidos en el amanecer de la sierra del Moncayo; a los pocos segundos, no queda rastro de que eso jamás haya sucedido en Tollos de la Vera, un pequeño pueblo ficticio ubicado al abrigo del monte.

Los habitantes de este pueblo, y en concreto dos de ellos, luchan para revertir el fenómeno de la despoblación y cumplir sus anhelos personales.

La trama se personifica en dos chicos oriundos del lugar, que se lanzan al mundo "en busca del éxito profesional y, con el paso del tiempo, disciernen qué es realmente el éxito y qué es el fracaso, sintiendo siempre que el Moncayo es su alma máter; el lugar al que siempre vuelven", como explica el propio autor.

Con el discurrir de los años, se descubrirá que, detrás de los duros golpes de la vida, se escondía un oscuro secreto, "pues no hay cosa escondida que no vaya a saberse, ni secreto que no acabe por hacerse público".

JAVIER SERRANO

Javier Serrano nació en Zaragoza en 1975. Está casado y es padre de cinco hijos. Es Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza, Máster en Dirección de Comercio Internacional por el ESIC y Programa de Desarrollo Directivo por el IESE.

A lo largo de su carrera profesional en el ámbito de las ventas, marketing, desarrollo de negocio y dirección de proyectos, ha tenido la necesidad de viajar a lo largo del mundo.

De esas vivencias, unidas a las largas horas en aviones, trenes y hoteles con un portátil entre las manos, surgió el impulso de narrar la realidad percibida detrás de los acontecimientos del día a día, de forma que la ficción pudiera dar explicación y sentido a la realidad.

Como escritor, es autor de otras tres novelas: "Los extraños colores del carbón", "El gato de Schrödinger" y "La Pequeña Venecia".