Jorge Azcón reitera que no confía en el voto por correo y cree que el PSOE "no hace mas trampas porque no puede"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado este viernes que no confía en el voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha asegurado que "si el PSOE no hace más trampas es porque no puede".

Ha respondido así a una pregunta del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha reprochado al dirigente de Chunta que es el único en toda España que ha llevado a la Junta Electoral las dudas --en este caso de Azcón-- sobre el voto por correo, tras lo que ha prometido que si este órgano judicial determina que estas declaraciones son "un incumplimiento" de la normativa, pedirá disculpas, retándole a hacer lo propio si se pronuncia en sentido favorable.

"Me dice si confío en el PSOE que puso a Leire al frente del voto por correo: Pues no confío", ha continuado Azcón, para quien la cuestión no es cómo van a votar los españoles, sino que los turolenses no van a votar --al Congreso-- a CHA "ni en urna ni por correo" porque este partido no se presenta por esa circunscripción.

"Usted no se presenta, ha dejado claro que de Teruel le preocupan los votos, no los turolenses", le ha afeado, añadiendo que "el chuntipsoe no se presenta y da por bueno lo que el PSOE ha hecho por la provincia de Teruel", pronostiando que los turolenses de CHA "van a tomar buena nota de lo que está haciendo".

PP Y VOX "VAN DE LA MANO"

Por su parte, Jorge Pueyo ha dicho que PP y Vox "ahora van de la mano" y que Azcón "ha adoptado los posicionamientos más extremos de Vox", tras lo que ha restado valor a las críticas de dirigentes del PP al voto por correo, señalando que "llevan suficientes años beneficiándose del sistema electoral para que lo pongan en duda", tras lo que ha comentado que Azcón "cobró su primer sueldo en el Ayuntamiento de Zaragoza en pesetas".

Sobre las dudas de Azcón respecto al voto por correo y la queja ante la Junta Electoral, Pueyo ha recordado que "lo legal y lo moral muchas veces no van de la mano" y le ha preguntado si retira sus palabras sobre el supuesto pucherazo y va a pedir disculpas a los empleados de Correos.