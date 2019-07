Las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo cumplen 19 años y homenajean al cine de terror

Publicado 02/07/2019 14:36:23 CET

UNCASTILLO (ZARAGOZA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo cumplen 19 años de idilio mágico entre películas mudas y bandas sonoras en directo homenajeando al cine de terror. El festival celebrará una nueva edición del 12 al 14 de julio en la localidad zaragozana.

El ilustrador aragonés Javier Solchaga es el autor del cartel de la decimonovena edición de las Jornadas de Cine Mudo, organizadas por la Asociación Cultural La Lonjeta. La veterana muestra tiene este año como hilo conductor 'El terror en el cine mudo' y contará con grandes clásicos del género como 'Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922)' de F.W. Murnau (Alemania) y todo un icono del cine de terror 'El fantasma de la ópera (The Phantom of the Opera, 1925)', de Rupert Julian (EEUU) y protagonizado por Lon Chaney, el hombre de las mil caras.

Son dos de las películas que desde la tarde del viernes 12 de julio y hasta la mañana del domingo día 14 completarán el programa de este año. Como siempre, cada proyección estará acompañada por una banda sonora interpretada en directo por músicos de casa y de fuera de Aragón que ofrecen una experiencia de música y cine "única e irrepetible".

Las películas de los magos y los cómicos del séptimo arte, con sus trucos cinematográficos y sus carcajadas, tejerán la tradicional sesión infantil de este año con Méliès, Segundo de Chomón y Harold Lloyd.

Las jornadas contarán con la exposición 'Frankestein Resuturado', un resumen del proyecto ideado por Fernando Marías para celebrar el 200 aniversario de la publicación de la novela de Mary Shelley y que se plantea un interrogante: "¿qué habría pasado si la criatura del doctor Frankenstein hubiera vivido desde 1818 hasta hoy?".

Un total de veinte escritores y veinte ilustradores respondieron la pregunta narrando y dibujando sus reflexiones en un libro titulado 'Frankestein Resuturado', que edita Alrevés. La exposición recoge cuatro de esas ilustraciones a gran tamaño y ofrece un gran mapa con el hipotético itinerario del monstruo por el planeta durante estos dos siglos.

BOCINA DE PIEDRA

Este año, las Jornadas de Cine Mudo premian con la Bocina de Piedra al Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña y a la Asociación Cultural Obuxo-Obuxo Fest, por su difusión del cine fantástico y de terror.

Además, el Premio Ramón Perdiguer a la pasión por el cine es para el compositor de música de cine Antón García Abril. Recibirá como distinción una serigrafía que reproduce una imagen de Greta Garbo publicada en la revista 'Crónica' del año 1934 y que ha creado el artista turolense Manuel Bayo Marín.

En la noche del sábado se celebra la tradicional 'Cena en el cine' que cada año reúne a un gran número de comensales y amantes del séptimo arte. Después de la cena se proyectará 'Nosferatu', con banda sonora en directo a cargo de un dúo de piano y clarinete. La velada finalizará con el concierto de Dr. Cuti & The Mogambos en la Plaza del Ordinario.

TARDES DE CINE-CONCIERTO

Para quienes no puedan desplazarse hasta Uncastillo para disfrutar de esta experiencia del mejor cine mudo acompañado de música en directo, la Asociación La Lonjeta y sus Jornadas de Cine Mudo programan en el centro sociocultural Harinera ZGZ, en el barrio zaragozano de San José, el ciclo de proyecciones tardes de cine-concierto.

La cita se desarrolla todos los miércoles del mes de julio a las 19.30 horas, con entrada libre. Es el cuarto año consecutivo en el que la asociación uncastillera programa este ciclo de cine mudo y bandas sonoras en directo en el centro zaragozano. En esta edición, la iniciativa está dedicada a los pioneros del cine.

Este miércoles, día 3, se proyectarán cortometrajes de Segundo de Chomón con música en directo del guitarrista Joaquín Pardinilla; el día 10, documentales de naturaleza de Frank Percy Smith con Martín Giménez al piano y una colección de cortometrajes de Méliès, hermanos Lumière, Segundo de Chomón y Walt Disney, con el acompañamiento musical al piano de Daniel Matute.

El 17 será el turno de los cortometrajes de las pioneras Alice Guy y Lotte Reiniger, con la música del acordeonista y teclista Ignacio Alfayé; mientras que el ciclo concluirá el 24 de julio con 'Las aventuras del príncipe Achmed', de Lotte Reiniger, con el acompañamiento del Dj Lord Sassafrass.