Jóvenes y mayores de Zaragoza pueden combatir la soledad no deseada alrededor de un café en cinco sesiones esta semana

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa; y la directora gerente del Hospital San Juan de Dios, Berta Sáez - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Hospital San Juan de Dios han organizado la 'Semana Contra la Soledad No Deseada' en la que invitan a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y más mayores, a conversar, escuchar y compartir vivencias alrededor de un café en varias sesiones que se han programado esta semana en distintos emplazamientos de la ciudad.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa; y la directora gerente del Hospital San Juan de Dios, Berta Sáez, han presentado esta iniciativa a la que han animado a todos los ciudadanos a compartir un rato con personas que viven una situación de soledad no solo visible, sino también emocional.

En esta tercera edición las sesiones se han ampliado desde el primer emplazamiento en la plaza del Pilar a las tres de la pasada edición y este año serán cinco.

Este programa comienza este mismo lunes, 19 de octubre, en horario de 09.00 a 13.00 horas en el paseo Cuéllar; el martes se trasladará a la plaza Reina Sofía; el miércoles en la plaza de La Seo; la día siguiente en la avenida Gómez de Avellaneda, para cerrar el viernes en la plaza San Francisco.

Los cafés están organizados en horario de mañana y siempre acompañados de voluntarios del Ayuntamiento y del Hospital San Juan de Dios, además de profesionales que acompañan.

Una parte muy relevante de la iniciativa es la presencia de centros educativos de modo que la persona que llega se le invita a tomar un café, siempre arropados por bien por profesionales o voluntariado y alumnos de diferentes centros educativos.

"EXPERIENCIA POSITIVA"

"La idea es compartir ese momento de escucha, de conversación entre pequeños y mayores porque es cierto que acusamos más soledad en las personas mayores, pero, cada vez, hay más gente joven que se siente sola y el hecho de poder compartir esas experiencias de soledad entre jóvenes y mayores es una de las formas más positivas de tomar ese café", ha razonado Berta Sáez.

En este sentido, ha comentado que "la soledad no siempre se ve, pero sí que es cierto que se puede romper con algo tan sencillo y tan poderoso, al mismo tiempo, como sentarnos, escuchar y compartir un café".

Por ello, ha agradecido la labor de acompañamiento del voluntariado y los centros educativos que se suman a esta iniciativa para que los jóvenes tomen conciencia de este problema.

Por su parte, Paloma Espinosa ha contado que la Concejalía y el Servicio del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado un plan de acción ante la soledad no deseada, en el que se habla de personas, de dignidad y de ciudad y que nace de la convicción clara de que "ninguna persona mayor debe de sentirse sola en Zaragoza".

Paloma Espinosa ha subrayado que la obligación del Gobierno municipal es "anticiparse, prevenir y actuar" por ello se ha elaborado dicho plan, que es una "estrategia específica que convierte la lucha contra la soledad en una auténtica política pública de ciudad".

En rueda de prensa, Espinosa ha subrayado que la soledad no deseada "no es únicamente un problema individual, sino un desafío colectivo que interpela a las administraciones públicas y a toda la sociedad" y por tanto, "todos podemos hacer algo frente a la soledad no deseada", ha apostillado.

Así, el motivo de estos cafés es generar espacios de encuentro junto a esta institución sin ánimo de lucro, que es un "auténtico referente en el cuidado y atención a las personas más desfavorecidas atendiéndolas no solo física y psicológicamente, sino también social y espiritualmente como es la Orden Hospitalaria San Juan de Dios".

UN GESTO PODEROSO

Bajo el lema 'Rompe la Soledad', en esta iniciativa se reunir en nuevos espacios a vecinos, voluntarios, estudiantes y profesionales para que puedan compartir conversación, tiempo y comunidad, ha indicado Paloma Espinosa abundando en que la soledad "va más allá de estar físicamente solo, ya que es una realidad que puede afectar a la salud física y emocional, limitar la participación social e incluso puede conducir a situaciones de vulnerabilidad y exclusión".

Ha elogiado que los centros educativos se sumen a esta iniciativa, "algo sumamente importante" para que los jóvenes también tomen conciencia de este problema, que aunque, en general, afectaba más a las personas mayores, "lamentablemente también lo sufren personas de menor edad".

A colación, ha recordado que los días 27 y 28 de octubre se van a llevar a cabo las jornadas "Construyendo una estrategia compartida ante las soledades", que van a permitir comprender las soledades en cualquier tramo de edad, intercambiar experiencias y construir respuestas coordinadas para avanzar hacia una estrategia compartida ante la soledad no deseada en la ciudad.

Berta Sáez ha añadido que la soledad no significa únicamente estar solo, sino "sentirse sin vínculos, estar en una situación de bienestar emocional no adecuada y que afecta enormemente en el día a día a la calidad de vida y a la salud de las personas".

Este problema exige una respuesta "coordinada" de las instituciones de los profesionales y de las entidades sociales por lo que el sacar a la calle estos cafés es porque la ciudadanía "puede hacer mucho en estos pequeños actos y tener pequeños gestos en este contexto y sumarse a este trabajo colaborativo y coordinado que puede ayudar a tanta gente", ha considerado Berta Sáez.

Así, ha animado a romper la soledad y sentarse con la gente "para que nadie se sienta solo nunca" y se puede romper con algo "tan sencillo como poderoso sentarse escuchar y compartir un café", ha aseverado.