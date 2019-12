Juste (PP) cree que "el Hospital de Alcañiz estaría terminado de no ser por el sectarismo de este Gobierno de Aragón"

Publicado 16/12/2019 17:51:53 CET

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha valorado este lunes el inicio del expediente de resolución del contrato de construcción del nuevo Hospital de Alcañiz. Según ha subrayado, "hoy el Hospital de Alcañiz estaría terminado de no ser por el sectarismo de este Gobierno de Aragón".

Ha resaltado que la izquierda propició entonces que no siguiera adelante un proyecto que "garantizaba la atención sanitaria pública y

que posibilitaría que hoy los bajoaragoneses contaran con un centro sanitario del siglo XXI y de servicios básicos como la Unidad de Cuidados Intensivos".

Juste ha mostrado su "indignación" por la situación que vive la construcción del nuevo hospital, que no supera en la actualidad el 10 por ciento cuando tendrían que haber alcanzado un porcentaje mucho mayor. "Lo peor no es que no tendremos el nuevo centro en el plazo previsto, sino que no sabemos cuándo estará finalizado", ha añadido.

"Es lamentable que nos encontremos en esta situación con un hospital que ya tendría que estar terminado", ha criticado. En este sentido, ha argumentado que "ahora hay que hacer un nuevo proyecto, se va a tener que adjudicar y los plazos se van a alargar irremediablemente", a lo que ha añadido "la falta de interés del Gobierno de Aragón en invertir en este centro sanitario".

DIEZ MESES DE PARÁLISIS

El máximo responsable del PP de Teruel también ha querido resaltar que la formación que representa ya advirtió en febrero al Gobierno de Aragón de que se habían paralizado las obras, a lo que los responsables de la Consejería de Sanidad "hicieron oídos sordos". Por eso ha criticado que "se han perdido diez meses para adoptar esta decisión".

Juste ha advertido que el PP "va a estar vigilante" para que el Bajo Aragón "cuente con el hospital del siglo XXI que se merece lo antes posible" porque "no se puede demorar más una infraestructura que es vital para nuestra provincia".