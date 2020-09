Lambán, sobre el confinamiento de Ejea: "Las medidas de desescalada se van a tomar con la mayor precaución"

ZARAGOZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al ser preguntado por la prórroga del confinamiento perimetral de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), ha afirmado que las medidas de desescalada se van a tomar "con la mayor precaución posible".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Edificio Pignatelli, Lambán ha confirmado que lo previsible es que este martes se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la prórroga del confinamiento perimetral de Ejea de los Cabelleros, una medida que se tomó el pasado 8 de septiembre ante la mala situación epidemiológica del municipio.

No obstante, no ha querido avanzar nada más sobre la situación de Andorra (Teruel), que también está confinada perimetralmente, y la de otros municipios que presentan un aumento de los positivos en COVID-19 durante los últimos días: "Demos tiempo al tiempo y que los servicios de Sanidad vayan tomando las decisiones oportunas, a su tiempo".

"Se está siendo extremadamente cuidadoso en la adopción de medidas de relajación y estamos bastante tranquilos en lo que se refiere a la situación de la ciudad de Zaragoza, que es lo que centró nuestra preocupación en verano".

En este contexto, ha detallado que en muchos municipios, incluido Ejea, "han sido las dichosas y mal llamadas 'no fiestas' el origen de los brotes, y se trata de empezar a tomar medidas de desescalada con la mayor precaución posible". Ha incidido en que no hay que "apresurarse" en la vuelta a la normalidad.

FIESTAS DEL PILAR

En referencia a las Fiestas del Pilar en la capital aragonesa, el presidente de Aragón ha señalado que su Ejecutivo mantiene contactos con el Ayuntamiento de Zaragoza y con la Delegación del Gobierno.

"La época de las fechas de las Fiestas del Pilar va a llegar en un momento en el que el Ayuntamiento de Zaragoza y todos nosotros hemos aprendido lo que significa no ser extremadamente cuidadosos en la aplicación de la normativa vigente respecto a la cuestión sanitaria".

Lambán ha aseverado que un rebrote sería "una pésima noticia" y se ha mostrado convencido de que "con lo que hemos aprendido este verano, y con la capacidad de coordinación y colaboración existente entre las instituciones, las Fiestas del Pilar próximas a todos los efectos serán las de 2021 y este año no habrá ni 'no fiestas' ni nada, no habrá absolutamente nada".

REUNIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y AYUSO

Sobre la reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado la gran colaboración entre administraciones que ha propiciado la pandemia.

Así, ha recordado que se han realizado 16 conferencias de presidentes que han permitido "compartir visiones, analizar conjuntamente problemas y establecer una corriente de solidaridad y apoyo mutuo".

También ha reconocido que si hay una ciudad de España en la que la propagación de la pandemia es especialmente difícil de controlar es Madrid, por ser "grande y abierta". Por ello, Lambán ha mostrado su "simpatía, colaboración, apoyo y solidaridad" con Ayuso.