Lambán lamenta que no se atienda a la estructura demográfica de Aragón en el reparto de los 16.000 millones

HUESCA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha lamentado que el criterio para el reparto del fondo 16.000 millones de euros que el Gobierno de España destinará a las comunidades autónomas por el coronavirus no atiende a la "peculiar estructura demográfica aragonesa".

Según ha señalado el mandatario autonómico este lunes, con motivo de su visita a la apertura del Centro de Salud 'Los Olivos' de Huesca, "una vez más y esto viene ocurriendo desde hace muchos años" no se tiene en cuenta la "dispersión de población" que hace que los servicios públicos como la Educación o la Sanidad sean "más caros de prestar" que en otras comunidades autónomas.

Lambán ha indicado que ha trasladado al presidente del Gobierno España, Pedro Sánchez, que es "fundamental" mantener el fondo de 1.000 millones de euros para políticas sociales que se contemplaba en el primer plan de reparto de los 16.000 millones pero que no está incluido en el criterio comunicado este domingo a los dirigentes autonómicos.

El presidente regional ha señalado que, tras haber comunicado una primera forma de reparto de la cuantía total para las comunidades autónomas y después de las "expresiones de opinión y posiciones" de los presidentes autonómicos e incluso "de los propios ministros", este domingo Sánchez planteó otra distribución distinta que "satisface más a unas comunidades autónomas y menos a otras".

Así, Lambán ha reconocido que tenía "alguna discrepancia" con la distribución de fondos anterior y también "alguna discrepancia" con la actual. Además, ha asegurado que en ambos casos se lo ha comunicado a Sánchez, al igual que lo han hecho desde otras regiones de España.

"El presidente conoce todas nuestras posiciones y ahora será el Gobierno y los grupos parlamentarios los que tomen la decisión definitiva, pero la expresión de la opinión de las comunidades autónomas ya está hecha desde ayer", ha remarcado.

Lambán no ha detallado qué cantidad concreta corresponde a Aragón ni cuando se podrá empezar a hacer uso de esos fondos. "Cálculos tenemos algunos pero hasta que no se apruebe la medida no cabe hacer pronósticos", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado al capítulo de financiación de transportes que no estaba incluido en el anterior reparto, por lo que se desconoce "en qué términos se va a realizar".

No obstante, el jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado de "importante" la aportación a Sanidad, así como a Educación, la cual ha sido introducida en el último criterio establecido por el Gobierno de España y ha agradecido a Sánchez "el esfuerzo". "Es mucho dinero", ha apostillado.