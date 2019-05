Lambán llama a la movilización o la victoria de Pedro Sánchez el 28A "habrá servido de bien poco"

Publicado 10/05/2019 13:07:12 CET

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido este viernes el voto para las candidaturas socialistas en los próximos comicios del 26 de mayo para complementar así la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales del 28 de abril, advirtiendo de que sin gobiernos socialistas en la Comunidad y los ayuntamientos el logro del 28A "habrá servido de bien poco".

El PSOE aragonés ha celebrado su primer acto de campaña este viernes en el recinto Expo, donde ha reunido a las candidaturas a las Cortes de Aragón por las tres provincias en un espacio que desean convertir en un foco de innovación y en un campus de Formación Profesional digital.

En este acto, Lambán ha observado que "las cosas no pintan mal desde el punto de vista demoscópico" para el PSOE, pero ha advertido de que hay que "desconfiar de las encuestas". De hecho, "yo no me creo ninguna, desconfío cuando van mal y desconfío más si van bien" porque pueden causar un efecto de "desmovilización", ha advertido.

Por ello, ha asegurado que en los próximos quince días los socialistas aragoneses se van a "dejar la piel" en la campaña para explicar a los ciudadanos los logros del Gobierno autonómico en estos cuatro años y sus proyectos de futuro, de forma que se pueda repetir la victoria del PSOE en esta Comunidad el pasado 28 de abril en los comicios del 26 de mayo y permita al partido desplegar su proyecto "en cada municipio" de la Comunidad.

Acompañado por los candidatos de las tres provincias, Lambán ha llamado la atención sobre el hecho de que son personas que proceden del mundo local, alcaldes, alcaldesas y concejales que sustentarán el próximo grupo parlamentario Socialista en las Cortes y "el futuro Gobierno de Aragón".

Juntos recorrerán "todos los rincones de Aragón por segunda vez en poco tiempo, porque ya nos dejamos la piel para que ganara el compañero Pedro Sánchez", ha asegurado, para insistir en que la victoria del 28A "no servirá sin su segunda vuelta el 26M". Asimismo, ha detallado que Sánchez y varios ministros viajarán a la Comunidad para apoyar al PSOE aragonés en esta campaña.

"ARAGÓN HA VUELTO A FUNCIONAR"

Javier Lambán ha asegurado que cuando el PSOE llegó al Gobierno autonómico en 2015 se encontró "un Aragón colapsado, caótico, con unos servicios públicos destrozados" por la intención del anterior Ejecutivo PP-PAR de "privatizarlos". El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP) "despreciaba" las políticas para generar empleo y riqueza, ha lamentado.

Tras cuatro años trabajando "codo con codo" con las administraciones locales, "Aragón ha vuelto a funcionar y no es cuestión de que nadie lo venga a estropear tras el 26 de mayo". Ha defendido que la Comunidad está liderando el crecimiento y la inversión social en educación, sanidad y servicios sociales.

"Se han multiplicado por diez las becas, hay 1.500 profesores más", se han "desbloqueado" los hospitales de Teruel y Alcañiz, se han dado pasos en la atención a la dependencia y en la construcción de colegios, si bien quedan más proyectos para seguir avanzando, ha indicado.

EXPO INNOVA

Entre sus objetivos se encuentra "erradicar la pobreza infantil", extender a toda la Comunidad la escolarización de 0 a 3 años, impulsar políticas dirigidas a los jóvenes, para recuperar su talento con oportunidades de empleo, así como lograr unos puestos de trabajo "de calidad".

En este sentido, ha señalado que el recinto de Ranillas pasará a ser Expo Innova, un espacio que albergará el primer campus de Formación Profesional Digital de España, lo que permitirá captar empresas y, de hecho, ha avanzado que "en las próximas semanas o meses habrá noticias trascendentales en el ámbito de la economía digital" en esta Comunidad.

Ha emplazado a realizar un esfuerzo para modernizar la economía, afirmando que en esta campaña explicarán estos proyectos y todo lo que se ha llevado a cabo en los últimos cuatro años desde el Gobierno aragonés "con un tratamiento exquisito y moderado de las cuentas".

De hecho, Lambán ha advertido de que mientras el Ejecutivo de Rudi fue el que "recortó en gasto social más que nadie en España, con más déficit y más deuda", su Gobierno ha sido "el que más ha gastado e inversión social que nadie de España y con equilibrio financiero" y así lo transmitirán a los aragoneses en los próximos días.

RECUPERAR EL ARAGÓN INTERIOR

Por su parte, el cabeza de lista a las Cortes por la provincia de Huesca, Fernando Sabés, ha coincidido en la necesidad de reeditar los resultados del 28A en esta Comunidad y ha indicado que el empleo, la vivienda y el desarrollo sostenible son sus prioridades.

Asimismo, ha deseado desarrollar políticas que permitan retener el capital humano joven y, al mismo tiempo, revitalizar los municipios que más sufren la despoblación en esta provincia, para "recuperar el Aragón interior".

La cabeza de lista al parlamento aragonés por Teruel, Mayte Pérez, ha apostado por continuar favoreciendo unos servicios públicos "de calidad" y ha defendido que todos los proyectos que han contribuido al desarrollo de esta provincia "tienen el ADN del PSOE".

"Hablar del PSOE es hablar de capacidad de gestión, de responsabilidad, de transformación de palabras en hechos". Ha emplazado a "mirar al futuro con optimismo", afirmando que los socialistas turolenses conocen las necesidades de la provincia y tienen proyectos para garantizar su futuro y mejorar el día a día de los turolenses.

Por último, el secretario de Organización del PSOE aragonés, Darío Villagrasa, ha resaltado que las listas por las tres provincias representan "el mundo rural" y a mujeres y hombres que desean "avanzar y trabajar por Aragón".